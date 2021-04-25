Программа чартеров стартует 6 июня
Чартерная программа на восточный берег Байкала, в Бурятию продлится летом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра туризма республики Марию Бадмацыренову.
- В этом году летняя программа будет продолжаться. С 6 июня стартуем. Ориентировочно до 25 сентября запланирована чартерная летняя программа. Сейчас уже можно выбирать формат летнего отдыха у нас на Байкале, - сказала Бадмацыренова.
Она отметила, что без учёта чартерной программы продажи в отели на лето уже составляют 60%. «Время показало, делать прогнозы сейчас опасно и сложно, но тем не менее прогнозы радужные. Мы практически снимаем ограничения на проведение массовых мероприятий, это позволяет нам организовывать и планировать проведение фестивалей, форумов в офлайн-формате. Потихоньку входим в формат активного сезона, не только когда туристы сами приезжают и отдыхают, но это и развитие событийного туризма», - сказала она.
Как сообщал «Байкал- Daily», летом 2020 года туроператор TUI Россия запустил в Бурятии чартерную программу, разработанную при поддержке Ростуризма. Всего из Москвы в Улан-Удэ было отправлено 10 авиарейсов, а республику посетили 1433 туриста. Маршруты организованного тура включали в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала.
Позже в Бурятии, вслед за успешной летней чартерной программой, решили запустить и зимнюю.
Чартерные рейсы на зимний Байкал в Бурятию летали из Екатеринбурга и Москвы. Для туристов было разработано десять программ, включающих посещение Иволгинского дацана, знакомство с бытом коренного народа в этнокомплексе «Степной кочевник» и традициями старообрядчества. Отдельная программа разработана на льду Байкала, где туристы могли покататься на коньках, заглянуть в обледеневшие прибрежные пещеры, прокатиться по озеру на хивусах, побывать на острове Ольхон.
Бурятия решила продлить летнюю чартерную программу на Байкал
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