На зимний Байкал полетят чартерные рейсы из Москвы и Екатеринбурга

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Программа продлится до конца марта



6 февраля 2021 стартует зимняя чартерная программа TUI Россия на Байкал. Реализация этого проекта стала возможной благодаря совместной работе Федерального агентства по туризму, правительства Бурятии, туроператора TUI Россия и регионального турбизнеса.



- Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач – сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Мы продолжим и расширим программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений. По опыту прошлого года, чартеры позволяют нам в 2 раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя, что особенно ощутимо для больших семей с детьми. Чартерная программа этого года стартует с зимнего Байкала, где сейчас начинается высокий туристический сезон. Февраль-март – это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лёд самого большого озера на планете и доступны все виды активного зимнего отдыха», – сообщила, руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.



К прибытию первого чартера в Улан-Удэ 7 февраля запланированы мероприятия с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, главы Бурятии Алексея Цыденова, первого заместителя губернатора Иркутской области Константина Зайцева, генерального директора TUI Россия Тараса Демуры.



- Мы действительно сделали Байкал доступным, – подчеркнул Тарас Демура. – Сейчас за 24 тысячи рублей турист приобретает пакетный тур с полным набором услуг, тогда как год назад только авиабилет стоил дороже. Важно, чтобы внутренний турпродукт мог конкурировать с зарубежными направлениями. В прошлом году, по известным причинам, варианты отдыха были сильно ограничены, благодаря чему мы наблюдали кратный рост путешествий по России. Но если мы хотим и дальше поддерживать этот тренд, нужно работать над ценообразованием, совершенствовать инфраструктуру и улучшать сервис.



Чартерные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» будут вылетать еженедельно по субботам из Москвы и Екатеринбурга и прибывать в Улан-Удэ утром следующего дня. Для туристов разработано десять программ, включающих посещение Иволгинского Дацана, знакомство с бытом коренного народа в этнокомплексе «Степной кочевник» и традициями старообрядчества. Отдельная программа разработана на льду Байкала, смогут покататься на коньках, заглянуть в обледеневшие прибрежные пещеры, прокатиться по озеру на хивусах, побывать на острове Ольхон.



Чартерная полётная программа TUI Россия продлится до конца марта. За это время на Байкал смогут отправиться более 3 тысяч туристов. Также туроператор даёт клиентам возможность сформировать тур по индивидуальным параметрам, на базе регулярных рейсов авиакомпаний, сообщили в пресс-службе республиканского министерства туризма.



