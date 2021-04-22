В Бурятии проходил флешмоб «Цветы - Ильичу»

В рамках акции нужно было возложить цветы к любому памятнику Ленину



Сегодня, 22 апреля отмечается день рождения Владимира Ильича Ленина. В честь 151-го дня рождения советского политического и государственного деятеля в Бурятии проводился флешмоб «Цветы - Ильичу».



- Возложи цветы к любому памятнику Ленину или прими участие в возложении цветов Владимиру Ильичу 22.04, - говорилось на сайте Бурятского отделения КПРФ.



На сайте были указаны адреса в Улан-Удэ, где можно было поучаствовать в возложении. Предлагался также хештег #Ленинжив, с которым рекомендовалось публиковать фотографии с акции в соцсетях.



И, конечно же, больше всего внимания было уделено в столице республики знаменитой голове Ильича на площади Советов – здесь возложили гирлянду, гвоздики и розы. Судя по всему, до каких-то памятников горожане просто не дошли.



Справка:



22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.





