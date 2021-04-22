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В Бурятии проходил флешмоб «Цветы - Ильичу»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках акции нужно было возложить цветы к любому памятнику Ленину

Сегодня, 22 апреля отмечается день рождения Владимира Ильича Ленина. В честь 151-го дня рождения советского политического и государственного деятеля в Бурятии проводился флешмоб «Цветы - Ильичу».

- Возложи цветы к любому памятнику Ленину или прими участие в возложении цветов Владимиру Ильичу 22.04, - говорилось на сайте Бурятского отделения КПРФ.

На сайте были указаны адреса в Улан-Удэ, где можно было поучаствовать в возложении. Предлагался также хештег #Ленинжив, с которым рекомендовалось публиковать фотографии с акции в соцсетях.

И, конечно же, больше всего внимания было уделено в столице республики знаменитой голове Ильича на площади Советов – здесь возложили гирлянду, гвоздики и розы. Судя по всему, до каких-то памятников горожане просто не дошли.

Справка:

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.


памятник Ленин
 
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