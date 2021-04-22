Единовременные выплаты семьи получат перед новым учебным годом
Российские семьи, в которых есть школьники и будущие первоклассники, получат по 10 тысяч рублей на ребёнка единовременно. Выплату предложил ввести президент Владимир Путин, о чём сообщил во время ежегодного послания Федеральному собранию.
- Предлагаю произвести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться, - сказал Путин.
Эти выплаты будут в середине августа, чтобы родители школьников успели подготовить детей к учебному году.
Заявление на получение единовременной выплаты можно будет получить электронно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минтруда России Антона Котякова. По его словам, заявление можно будет подать как в электронном виде, так и через органы соцзащиты, Пенсионный фонд России (ПФР) и многофункциональные центры (МФЦ).
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные выплаты были в прошлом году, когда многие россияне вынужденно не могли работать из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Тогда размер выплат составил 10 тысяч рублей. Выплаты были в апреле и июле всем семьям с детьми до 16 лет. Заявления на получение выплат подавались через портал Госуслуги, длительных хождений по различным инстанциям с документами не было.
В Бурятии семьям со школьниками выплатят по 10 тысяч
Общество, Фото:
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