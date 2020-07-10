 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июля

09 Июля

Популярное

Семьям Бурятии перечислили более 6 миллиардов рублей

Семьям Бурятии перечислили более 6 миллиардов рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
В июле перечисляют дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей на ребёнка

В общей сложности в Бурятии по поручению президента России Владимира Путины возможны три вида материальной поддержки семей с детьми: на каждого ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет (пять тысяч рублей в течение трёх месяцев), на детей от 3 до 7 лет из семей с низкими доходами (шесть тысяч рублей на каждого ребёнка ежемесячно) и единовременная выплата от 3 до 16 лет (10 тысяч рублей на каждого ребёнка).

С апреля отделение Пенсионного фонда по Бурятии, согласно указу президента России, реализует дополнительные меры поддержки семьям с детьми. Так, детям от 0 до 3 лет положена ежемесячная выплата по пять тысяч рублей в течение трёх месяцев - апрель, май, июнь. На сегодняшний день её уже оформили родители более 42 тысяч детей республики. На выплаты в общем направлено 592 млн рублей.

С 1 июня единовременную выплату 10 тысяч на детей в возрасте от 3 до 16 лет уже получили 196 тысяч детей. Общий транш на эту меру поддержки составил 1,96 млрд рублей. Чтобы получить оба вида выплат, необходимо до 1 октября 2020 года подать заявление на портале Госуслуг.

Дополнительную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 0 до 16 лет начали начислять с 1 июля. На сегодняшний день эти средства перечислены уже для более 233 тысяч детей. Выплата беззаявительно, автоматически выплачивается всем, кто подавал заявления на первые две выплаты в апреле и июне.

Постоянная поддержка разработана и для семей с низким доходом. В Бурятии сегодня 21631 семья получает выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Эта постоянная новая мера поддержки, предложенная президентом страны для семей с низкими доходами, стартовала в июне. На сегодня объем профинансированных выплат составил 970 млн рублей. Данной мерой поддержки охвачены 28 120 детей. Размер выплаты в Бурятии составляет 6 032 рублей в месяц на одного ребёнка.

В июне выплата при условии достижения ребёнком возраста 3 лет назначалась сразу за полгода, с 1 января 2020 года. Далее будет выплачиваться ежемесячно до достижения им восьми лет.

Для принятия решения о назначении выплаты достаточно одного заявления в органы социальной защиты населения.

Сейчас в обработке находится 3092 заявления, которые рассматриваются в межведомственном порядке с организациями, предоставляющими необходимые сведения. В начале следующей недели начнётся зачисление средств на счета родителей уже за июль.

В общей сложности семьям в Бурятии перечислили уже около шести миллиардов рублей.


По информации правительства Бурятии


семьи бюджет поддержка президента
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Семьям Бурятии перечислили более 6 миллиардов рублей
Семьям Бурятии перечислили более 6 миллиардов рублей
Экономика, 10.07.2020
В июле перечисляют дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей на ребёнка
Первый экземпляр самолёта «Байкал» испытают в конце года
Первый экземпляр самолёта «Байкал» испытают в конце года
Экономика, 09.07.2020
Стоимость самолёта не должна превышать 120 млрд рублей
Посевная кампания подходит к концу в Бурятии
Посевная кампания подходит к концу в Бурятии
Экономика, 08.07.2020
Больше всего зерновых культур засеяно в Муршибирском районе
Улан-Удэнский авиазавод передал два вертолёта «Русским вертолётным системам»
Улан-Удэнский авиазавод передал два вертолёта «Русским вертолётным системам»
Экономика, 08.07.2020
Современная техника способна выполнять самые различные задачи заказчика
В Бурятии решили строить новое здание инфекционной больницы
В Бурятии решили строить новое здание инфекционной больницы
Экономика, 07.07.2020
Сейчас больница располагается в зданиях, построенных в 1941 году
Потери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
Потери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
Экономика, 07.07.2020
Глава республики Алексей Цыденов озвучил размеры разрыва бюджета
Турпоток в Иркутскую область к 2024 году планируют увеличить на 80%
Турпоток в Иркутскую область к 2024 году планируют увеличить на 80%
Экономика, 07.07.2020
6 июля в Иркутскую область прибыла руководитель Ростуризма Зарина Догузова
Авторынок Улан-Удэ приходит в норму после спада
Авторынок Улан-Удэ приходит в норму после спада
Экономика, 07.07.2020
Продавцы выставляют новые машины, покупателей становится больше
Бурятии получит почти 120 млн на ковидные выплаты соцработникам
Бурятии получит почти 120 млн на ковидные выплаты соцработникам
Экономика, 07.07.2020
Суммы зависят от квалификации сотрудника и работы непосредственно с больными коронавирусом

Устранение последствий ливня в Улан-Удэ обошлось в 2,5 млн
Устранение последствий ливня в Улан-Удэ обошлось в 2,5 млн
Экономика, 06.07.2020
Последствия часового ливня устраняли больше недели
Глава Ростуризма: «Байкальская гавань» может стать курортом мирового уровня
Глава Ростуризма: «Байкальская гавань» может стать курортом мирового уровня
Экономика, 06.07.2020
Зарина Догузова сообщила, что начнётся формирование пула инвесторов для развития «Байкальской гавани»
В Бурятии за год людей родилось больше, чем умерло
В Бурятии за год людей родилось больше, чем умерло
Экономика, 03.07.2020
Однако в целом естественный прирост населения снизился в два раза
В Улан-Удэ приняли программу развития коммунальной инфраструктуры
В Улан-Удэ приняли программу развития коммунальной инфраструктуры
Экономика, 03.07.2020
В Улан-Удэ состоялась 12-я сессия городского Совета депутатов, на которой рассмотрели 12 вопросов
Сразу 60 камер установят на дорогах Забайкалья
Сразу 60 камер установят на дорогах Забайкалья
Экономика, 03.07.2020
Камеры установят на опасных участках дорог

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^