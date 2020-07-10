Семьям Бурятии перечислили более 6 миллиардов рублей

В общей сложности семьям в Бурятии перечислили уже около шести миллиардов рублей.







По информации правительства Бурятии

В общей сложности в Бурятии по поручению президента России Владимира Путины возможны три вида материальной поддержки семей с детьми: на каждого ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет (пять тысяч рублей в течение трёх месяцев), на детей от 3 до 7 лет из семей с низкими доходами (шесть тысяч рублей на каждого ребёнка ежемесячно) и единовременная выплата от 3 до 16 лет (10 тысяч рублей на каждого ребёнка).С апреля отделение Пенсионного фонда по Бурятии, согласно указу президента России, реализует дополнительные меры поддержки семьям с детьми. Так, детям от 0 до 3 лет положена ежемесячная выплата по пять тысяч рублей в течение трёх месяцев - апрель, май, июнь. На сегодняшний день её уже оформили родители более 42 тысяч детей республики. На выплаты в общем направлено 592 млн рублей.С 1 июня единовременную выплату 10 тысяч на детей в возрасте от 3 до 16 лет уже получили 196 тысяч детей. Общий транш на эту меру поддержки составил 1,96 млрд рублей. Чтобы получить оба вида выплат, необходимо до 1 октября 2020 года подать заявление на портале Госуслуг.Дополнительную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 0 до 16 лет начали начислять с 1 июля. На сегодняшний день эти средства перечислены уже для более 233 тысяч детей. Выплата беззаявительно, автоматически выплачивается всем, кто подавал заявления на первые две выплаты в апреле и июне.Постоянная поддержка разработана и для семей с низким доходом. В Бурятии сегодня 21631 семья получает выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Эта постоянная новая мера поддержки, предложенная президентом страны для семей с низкими доходами, стартовала в июне. На сегодня объем профинансированных выплат составил 970 млн рублей. Данной мерой поддержки охвачены 28 120 детей. Размер выплаты в Бурятии составляет 6 032 рублей в месяц на одного ребёнка.В июне выплата при условии достижения ребёнком возраста 3 лет назначалась сразу за полгода, с 1 января 2020 года. Далее будет выплачиваться ежемесячно до достижения им восьми лет.Для принятия решения о назначении выплаты достаточно одного заявления в органы социальной защиты населения.Сейчас в обработке находится 3092 заявления, которые рассматриваются в межведомственном порядке с организациями, предоставляющими необходимые сведения. В начале следующей недели начнётся зачисление средств на счета родителей уже за июль.