В Бурятии стреляют приставы со всей России

В Улан-Удэ определяют лучших стрелков среди судебных приставов страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ стартовал чемпионат федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Всего в соревнованиях участвуют 35 человек – это лучшие стрелки, которые прошли отбор на двух этапах и попали в финальную часть чемпионата.
Соревнования продлятся два дня. Сотрудники выполняют упражнения по стрельбе из пистолета и из автомата. В чемпионате участвуют как мужчины, так и женщины.
- В службе особое место занимает подготовка сотрудников. Огневая подготовка сотрудников необходима для того, чтобы осуществлять несение службы, осуществлять свою деятельность в условиях применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. Огневая подготовка позволяет уверенно нести службу с оружием, уверенно обеспечивать уставной порядок деятельности судов и осуществлять свои функции, возложенные законодательством, - сказал начальник отдела служебно-боевой подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта ФССП России, майор внутренней службы Давид Мчедлидзе.
Чемпионат разбит на три этапа. Первые проводились в регионах, второй – среди судебных приставов одного федерального округа. Сотрудники, прошедшие второй этап, отправились на финал в Улан-Удэ.
- Участники, которые пришли сюда, что принять участие в чемпионате, лучшие из них – призёры и победители – будут включены в состав сборной команды ФСС по России для участия в межведомственных соревнованиях, которые проводятся среди федеральных органов исполнительной власти. Поскольку чемпионат является всероссийским, то сотрудники, которые выполнят определённые нормативы, получат спортивные разряды, спортивные звания в соответствии с выполненными нормативами, - добавил Давид Мчедлидзе.
Команда Бурятии заняла первое место в ДФО. В её состав вошли два судебных пристава по ОУПДС, две женщины-приставы по ОУПДС и дознаватель.
- Мы впервые встречаем чемпионат на территории республики. Мы очень надеемся, что команда Дальневосточного федерального округа, которая в подавляющем большинстве состоит из выходцев с нашего управления, займёт призовое место в чемпионате ФССП России. Для этого всё есть, - прокомментировал руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии, главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.
Также на соревнованиях присутствовал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, который пострелял из пистолета. Он поделился впечатлениями о соревнованиях.
- Для нас это очень важное событие, что в нашей республике проходят соревнования не только по олимпийским, неолимпийским видам спорта, но и по служебно-прикладным видам спорта. Стрельба из боевого табельного оружия является одним из служебно-прикладных видов спорта федеральной службы судебных приставов. Сегодня я встретил своих старых друзей, в частности Давида Мчедлидзе, с которым у нас давняя дружба. Конечно, очень рады приветствовать на нашей бурятской земле участников с других субъектов Российской Федерации, которые поборются за звание лучших стрелков службы, - сказал министр.
Перед началом соревнований Вячеслав Дамдинцурунов «вспомнил прошлое» и взялся за пистолет. Он признался, что чувствовалось отсутствие практики: «Немножко раскидал, но вроде видно. Всё в белое, очки есть, но, конечно, результат не очень. Так что будем тренироваться», - признался министр.
Подведение итогов и закрытие соревнований пройдёт 23 апреля на стрелковом полигоне Росгвардии Бурятии. Сборные команды наградят кубком и дипломами соответствующих степеней, чемпионов и призёров в личном зачёте - медалями и грамотами.
В Бурятии стреляют приставы со всей России
Общество, Фото:
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