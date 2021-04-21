В Улан-Удэ спасли жизнь младенцу с редчайшей патологией

Девочка практически погибала от удушья
В Улан-Удэ бригада медиков спасла жизнь младенцу с очень редкой патологией. Уникальную операцию месячному ребёнку проводили врачи детской республиканской больницы (ДРКБ) и «взрослой» республиканской клинической больницы имени Семашко, а также Иркутской детской областной больницы.
Ребёнок поступил в ДРКБ с тяжёлой дыхательной недостаточностью, в связи с чем он был переведён на аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В результате обследования выявлена крайне тяжёлая, очень редкая патология – врождённый стеноз трахеи. Медики отмечают, что один подобный случай приходится на 64 500 новорождённых.
- Присоединившаяся вирусная инфекция значительно ухудшила состояние ребёнка и привела к риску гибели. Даже применение искусственной вентиляции лёгких не улучшало поступление воздуха в лёгкие. Ребёнок практически погибал от удушья, - сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.
Для спасения жизни была необходима экстренная операция по подсоединению ребёнка к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО). Этот аппарата позволяет обогащать кровь кислородом вне организма.
19 апреля врачи из РКБ имени Семашко – сердечно-сосудистые хирурги Владимир Ильинов и Булат Дугаров, заведующий отделением реанимации Андрей Хунхинов и врач реаниматолог Зоригто Нимаев доставили аппарат ЭКСМО в ДРКБ. Врачи провели первую в медицинской практике Бурятии высокотехнологичную, сложную операцию подсоединения ребёнка к ЭКСМО. После вскрытия грудной клетки в аорту и предсердие ввели специальные канюли, через которые кровь «прогоняется» через обогащающий кислородом аппарат. Это позволило стабилизировать состояние ребёнка и вывести его из тяжёлой гипоксии.
- Одновременно были проведены переговоры с нашим большим другом, главным врачом Иркутской детской областной клинической больницы Юрием Козловым, который дал согласие и незамедлительно вылетел ближайшим авиарейсом (к счастью, по удачному стечению обстоятельств, вылетал ночной рейс в Улан-Удэ), - отметили в детской республиканской клинической больнице.
Вчера с восьми часов утра началась сложнейшая операция – пластика трахеи. Такие операции выполняются крайне редко и в основном в федеральных клиниках. Во время операции выявлена ещё и аномалия расположения лёгочной артерии, которая усугубляла дыхательную недостаточность.
Команда хирургов успешно провела операцию. Проходимость дыхательных путей была восстановлена, а сосудистая аномалия исправлена.
Так, усилиями большой сплочённой команды врачей спасена жизнь маленькой девочки. Но борьба за её жизнь не закончена.
- Ребёнок пока находится на ЭКМО, предстоит перевод на самостоятельное дыхание, выхаживание. Просим вас набраться терпения. Помогите своими добрыми душевными посылами и пожеланиями! А команда ДРКБ с помощью своих коллег сделает все максимально возможное, чтобы ребёнок выздоровел, - сообщили медики.
Также врачи поблагодарили иркутского коллегу Юрия Козлова за оказанную помощь.
В Улан-Удэ спасли жизнь младенцу с редчайшей патологией
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