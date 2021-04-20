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В Улан-Удэ задержали правозащитницу Надежду Низовкину

В Улан-Удэ задержали правозащитницу Надежду Низовкину
Общество, 
Низовкина вновь готова объявлять голодовку

Правозащитницу Надежду Низовкину задержали в центре Улан-Удэ. Юриста сегодня днём остановили приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Как оказалось, было вынесено постановление о принудительном приводе Низовкиной – по назначенному ранее административному наказанию в виде обязательных работ. Об этом стало известно из видео, которое сняла сама правозащитница.

Юрист сообщила приставам, что ей сегодня нужно обязательно подать апелляцию в Советском районном суде, и попросила сначала довезти её туда.

- Я понимаю, что я на свободу после этого уже не выйду. Мне нужно подать её сперва. Я единственное уполномоченное лицо на подачу апелляции, а вы сейчас препятствуете моей профессиональной деятельности, - объяснила Надежда Низовкина.

Правозащитница добавила, что по плану у неё ещё есть судебное заседание в три часа. Однако специалисты пояснили, что в случае отказа проследовать с ними они будут вынуждены будут применить в отношении неё физическую силу. итоге Надежда Низовкина поехала с ними в отделение судебных приставов. И отметила, что если окажется под арестом, то объявит голодовку.

В конце февраля-начале марта Надежда Низовкина, получившая 10 суток ареста, в знак несогласия держала голодовку в ИВС.

Тогда суд признал её виновной в организации несогласованного публичного мероприятия 31 января на площади Революции. Сама правозащитница с этим категорически не согласна, она заявляла, что находилась на митинге лишь для оказания юридической помощи другим задержанным. Увели Низовкину на площади во время дачи интервью.

В камере ИВС Надежда Низовкина отказалась от приёма не только пищи, но и воды. Спустя несколько дней после начала голодовки её доставили в больницу, в гастроэнтерологическом отделении. После пройденного лечения, вернувшись под арест, Низовкина официально отказалась также и от вызовов скорой, и от госпитализации. Из ИВС она вышла 7 марта.


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