Низовкина вновь готова объявлять голодовку
Правозащитницу Надежду Низовкину задержали в центре Улан-Удэ. Юриста сегодня днём остановили приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Как оказалось, было вынесено постановление о принудительном приводе Низовкиной – по назначенному ранее административному наказанию в виде обязательных работ. Об этом стало известно из видео, которое сняла сама правозащитница.
Юрист сообщила приставам, что ей сегодня нужно обязательно подать апелляцию в Советском районном суде, и попросила сначала довезти её туда.
- Я понимаю, что я на свободу после этого уже не выйду. Мне нужно подать её сперва. Я единственное уполномоченное лицо на подачу апелляции, а вы сейчас препятствуете моей профессиональной деятельности, - объяснила Надежда Низовкина.
Правозащитница добавила, что по плану у неё ещё есть судебное заседание в три часа. Однако специалисты пояснили, что в случае отказа проследовать с ними они будут вынуждены будут применить в отношении неё физическую силу. итоге Надежда Низовкина поехала с ними в отделение судебных приставов. И отметила, что если окажется под арестом, то объявит голодовку.
В конце февраля-начале марта Надежда Низовкина, получившая 10 суток ареста, в знак несогласия держала голодовку в ИВС.
Тогда суд признал её виновной в организации несогласованного публичного мероприятия 31 января на площади Революции. Сама правозащитница с этим категорически не согласна, она заявляла, что находилась на митинге лишь для оказания юридической помощи другим задержанным. Увели Низовкину на площади во время дачи интервью.
В камере ИВС Надежда Низовкина отказалась от приёма не только пищи, но и воды. Спустя несколько дней после начала голодовки её доставили в больницу, в гастроэнтерологическом отделении. После пройденного лечения, вернувшись под арест, Низовкина официально отказалась также и от вызовов скорой, и от госпитализации. Из ИВС она вышла 7 марта.
В Улан-Удэ задержали правозащитницу Надежду Низовкину
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ленту войдут воспоминания тункинцев о войне
Жители Бурятии боятся протестов меньше, чем волков
Будет переведено несколько тысяч единиц техники
На донорство Татьяну Батышеву вдохновил дядя
Соревнования проводились на севере республики
Предложение озвучил главный санитарный врач Бурятии
Синоптики представили прогноз на три дня
Лёд растаял почти везде
Артиллеристы завершают зимний период обучения
Во время действия особого противопожарного режима увеличены штрафы
Сейчас ищут желающего возглавить федерацию традиционных игр народов Бурятии
Раньше льготную ипотеку давали только на покупку готового жилья
В реанимации находятся более 60 пациентов с COVID-19
Мать была вынуждена покупать лекарства, которые должны быть бесплатными
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая