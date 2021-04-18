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В Бурятии прошёл Байкальский лыжный марафон

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия 

В Бурятии накануне, 17 апреля, завершился Байкальский лыжный марафон. Мероприятие проходило в селе Максимиха Баргузинского района. Открылись же состязания с гонок среди детей: в пятницу, 16 апреля, юные спортсмены вышли на дистанции от 1,5 до 5 километров.

Основные гонки Байкальского лыжного марафона состоялись 17 апреля. Мужчинам предстоял марафон в 50 километров, женщинам предстояло преодолеть 30 километров. Здесь же соревновались и лыжники до 21 года на дистанциях длиной 10, 20 и 30 километров.

Организаторы предусмотрели призовой фонд. На дистанции 30 и 50 километров в абсолютном зачёте спортсмены награждались с первого по шестое место.

- Сегодня в нашей республике - двойной, даже тройной праздник. Сегодня мы открываем после сложного года не только для нашей страны, но и для всего человечества, наш любимый Байкальский лыжный марафон. Ура! И, конечно, сегодня у нас огромный праздник в связи с тем, что на нашей бурятской земле, на священном озере Байкал - наша замечательная спортсменка, величайшая спортсменка планеты, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Ольга Зайцева. И, конечно, наша любимица Алиса Жамбалова. Друзья, хочу пожелать вам отличного настроения, получайте массу удовольствия и будьте здоровы, - поприветствовал всех министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Именитая спортсменка Ольга Зайцева призналась – очень рада тому, что оказалась в Бурятии, на Байкале.

- Очень красивое место. Хочется всем сказать огромное спасибо: организаторам и всем, кто помогает этот марафон организовать и провести. На самом деле сейчас тяжёлое для всего мира состояние, и молодцы, что проводите. Желаю также вам дальше продолжать, каждый год проводить это мероприятие, желаю всем марафонцам дойти до финиша, достичь своих целей, которые были поставлены на этот марафон. Всем здоровья, берегите друг друга, успехов, - пожелала она.

В результате в абсолютном первенстве среди мужчин одержал победу Александр Филиппов из города Нерюнгри, среди женщин – Анастасия Москаленко из Новосибирска.


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