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В Монголии построят новые сейсмические станции

В Монголии построят новые сейсмические станции
Общество,  Фото:pixabay.com
Причиной стали участившиеся землетрясения

В Монголии принято решение построить новые сейсмические станции в связи с увеличением сейсмически активных зон в стране. Ранее на расширенном заседании государственной чрезвычайной комиссии вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан поручил руководству института астрономии и геофизики Монголии провести соответствующие исследования и расчёты.

В связи с этим 15 апреля вице-премьер побывал с рабочим визитом в институте, чтобы ознакомиться с ходом работы. Учёные предоставили подробную информацию о строительстве сейсмической станции и результатах экспериментов по улучшению системы раннего оповещения о землетрясениях.

В соответствии с решением о создании новой станции и системы началась подготовка к закупке оборудования для сейсмических исследований и мониторинга. Также в связи с сейсмической активностью на реке Халх и в сомоне Матад аймака Дорнод, в этом регионе начаты полевые исследования и планируется установить сейсмические станции. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Также напомним, что после сильного землетрясения, произошедшего 12 января, в аймаке Хувсгел продолжают фиксироваться подземные толчки.
Монголия землетрясение сейсмобезопасность
 
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