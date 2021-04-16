Иркутяне, в свою очередь, делятся, что «качало, как на качелях»
Этой ночью в Монголии произошло очередное землетрясение. Подземный толчок зафиксирован в 00:42, следует из информации Байкальского филиала Геодезической службы РАН. Эпицентр находился в акватории озера Хубсугул.
Толчки ощущались в Бурятии и Иркутской области. В городе Закаменск почувствовали землетрясение силой 4 балла.
В Иркутске, Ангарске, Шелехове и посёлке Белореченский – на 3 балла. В посёлке Чистые Ключи Шелеховского района Иркутской области – на 2 балла.
В паблике svodka38 иркутяне делятся впечатлениями от толчков:
«На 9 этаже хорошо почувствовал»,
«А я думала глюки»,
«Да. Покачало как на качелях»,
«Вода в бутылке затряслась. Слабо, но жутко опять»
«По ходу, мой попугай почувствовал, метался по клетке, разбудил меня»,
«Да, покачало»,
«Я как на корабле покаталась».
Серия землетрясений в Монголии у границы с Россией началась 12 января. Тогда его интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. Ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей Бурятии, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.
Всего с учётом афтершоков в Монголии произошло более 240 сейсмособытий.
Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
В Бурятии ощущалось очередное монгольское землетрясение
Происшествия, Фото:
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