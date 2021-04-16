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Африканские шаманы помолятся за Байкал

Африканские шаманы помолятся за Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В обозначенное время со всех точек планеты начнутся молебны по зуму

22 апреля в 13 часов шаманы проведут молебен в защиту Байкала. В бурятской религиозной организации шаманов «Тэнгэри» сообщили, что «будут возданы молитвы Небесам и Матушке Земле во имя сохранения святого Байкала».

Как сообщал «Байкал-Daily», большой молебен в защиту Байкала пройдёт в Международный день земли. Шаманы верят, что все живущие на Байкале должны быть его хранителями.

- Международная религиозная акция была запланирована ещё в феврале духовными лидерами разных вероисповеданий. В ней примут участие международное религиозное объединение традиционных бурят-монгольских шаманов Вечного Синего Неба «Тэнгэри» под руководством Верховного шамана Заарин Боо Баира Цырендоржиева. В состав объединения входят религиозные шаманские организации со всей планеты, а именно Сибири и Дальнего Востока, Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Китая, Монголии, Германии, Австрии и др. и многие другие представители шаманских организаций и религиозных конфессий, - сообщили в организации шаманов «Тэнгэри».

Также молитвы, обращённые во спасение Байкала, воздадут и шаманы Африки под лидерством верховного жреца Мессана Амадегнато. В составе их объединения - более 40 религиозных шаманских учреждений.

- Со всех точек планеты в обозначенное время синхронно в трансляции Зум начнутся молебны, поистине объединяющие всех людей мира, связанных одной проблемой, нависшей над всеобщей драгоценностью и святыней — озером Байкалом, - отметили в «Тэнгэри».

1 августа с участием всех указанных религиозных деятелей состоится молебен, посвящённый Арын 13 Ноед — хранителям Байкала на острове Ольхон.

- Сейчас, когда жизнь каждого из нас изменилась тотально из-за пандемии и других надвигающихся угроз, связанных с экологией, мы все, взявшись за руки, должны помолиться друг о друге, о наших мыслях и деяниях. Мы обязаны стать духовнее и чище, ибо от этого зависит жизнь наших потомков. Какая планета достанется им? Сможем ли мы сами уберечь её? Как показывает настоящее — вряд ли... Сейчас самое время просить об этом Богов, - заключили представители организации.


шаманизм шаманы Байкал
 
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