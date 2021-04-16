Африканские шаманы помолятся за Байкал

В обозначенное время со всех точек планеты начнутся молебны по зуму
22 апреля в 13 часов шаманы проведут молебен в защиту Байкала. В бурятской религиозной организации шаманов «Тэнгэри» сообщили, что «будут возданы молитвы Небесам и Матушке Земле во имя сохранения святого Байкала».
Как сообщал «Байкал-Daily», большой молебен в защиту Байкала пройдёт в Международный день земли. Шаманы верят, что все живущие на Байкале должны быть его хранителями.
- Международная религиозная акция была запланирована ещё в феврале духовными лидерами разных вероисповеданий. В ней примут участие международное религиозное объединение традиционных бурят-монгольских шаманов Вечного Синего Неба «Тэнгэри» под руководством Верховного шамана Заарин Боо Баира Цырендоржиева. В состав объединения входят религиозные шаманские организации со всей планеты, а именно Сибири и Дальнего Востока, Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Китая, Монголии, Германии, Австрии и др. и многие другие представители шаманских организаций и религиозных конфессий, - сообщили в организации шаманов «Тэнгэри».
Также молитвы, обращённые во спасение Байкала, воздадут и шаманы Африки под лидерством верховного жреца Мессана Амадегнато. В составе их объединения - более 40 религиозных шаманских учреждений.
- Со всех точек планеты в обозначенное время синхронно в трансляции Зум начнутся молебны, поистине объединяющие всех людей мира, связанных одной проблемой, нависшей над всеобщей драгоценностью и святыней — озером Байкалом, - отметили в «Тэнгэри».
1 августа с участием всех указанных религиозных деятелей состоится молебен, посвящённый Арын 13 Ноед — хранителям Байкала на острове Ольхон.
- Сейчас, когда жизнь каждого из нас изменилась тотально из-за пандемии и других надвигающихся угроз, связанных с экологией, мы все, взявшись за руки, должны помолиться друг о друге, о наших мыслях и деяниях. Мы обязаны стать духовнее и чище, ибо от этого зависит жизнь наших потомков. Какая планета достанется им? Сможем ли мы сами уберечь её? Как показывает настоящее — вряд ли... Сейчас самое время просить об этом Богов, - заключили представители организации.
Африканские шаманы помолятся за Байкал
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Врач из Абакана поставила всем в пример то, как в Бурятии соблюдают антиковидные требования
Ольга Зайцева сама пробежит одну из дистанций
Закрытие парков будет временным
В новом проекте запланированы читки современных пьес
Суд отказал колледжу в удовлетворении иска
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказали благотворительную помощь
Бурятского режиссёра возмутила ситуация, когда Масленицу на площади Советов отмечали, а они провести съёмки не смогли
Препарат Адисе Гармаевой поставят в федеральном центре
Улан-удэнка Татьяна Нежельская назвала произошедшее историческим событием
Иркутянка с онемевшей рукой отсудили у больницы компенсацию
Меняется схема движения маршрута №57
Семейские рассказали на федеральном телеканале, какие ценности для них главные
В каждой группе будет по 20 детей
Осуждённым показали комплекс упражнений для самостоятельных занятий
Полпредство Бурятии в Москве отреагировало на нашумевший конфликт