«Россия 24» рассказала про старообрядцев из Бурятии

- Я приехала вообще на две недели, потом планировала на работу по специальности выйти, но мне так здесь по душе, не хочется уезжать. Пошла работать в дом культуры, - рассказала сельчанка.







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15 апреля телеканал «Россия 24» выпустил сюжет про старообрядцев, живущих в Бурятии. Выпуск начинается с 19-летней жительницы села Шаралдай Мухоршибирского района, которая в Улан-Удэ закончила колледж железнодорожного транспорта и вернулась назад в деревню. Здесь девушке предложили работу в сфере туризма.В сюжете также показали традиции и обычаи семейских. Продемонстрировали старинную прялку, столетние яркие наряды, которые бережно сохранили бабушки. Сельчане с удовольствием показали свой нынешний быт, пуская съёмочную группу в свои дома.- Екатерина II ссылала сюда старообрядцев, для того укротить их нрав и для того, чтобы они занимались хлебопашеством – выращивали хлеб для казаков, которые занимались охраной границ. Во многом, благодаря трудолюбию старообрядцев, или семейских, как их здесь называют, земли Забайкалья были освоены. В селе Шаралдай к началу 19-го века - 40 православных дворов и целых 254 старообрядческих, - говорит корреспондент Зинаида Курбатова.Семейские с удовольствием рассказали столичным гостям о старинных традициях, показали, как пекут хлеб в русской печи, какими угощениями накрывают стол. Кроме того, они поделились тем, чем гордятся - главными ценностями для них стали трудолюбие, аккуратность, уважительное отношение к жилищам и многому другому.