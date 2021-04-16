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«Россия 24» рассказала про старообрядцев из Бурятии

«Россия 24» рассказала про старообрядцев из Бурятии
Общество, 
Семейские рассказали на федеральном телеканале, какие ценности для них главные

15 апреля телеканал «Россия 24» выпустил сюжет про старообрядцев, живущих в Бурятии. Выпуск начинается с 19-летней жительницы села Шаралдай Мухоршибирского района, которая в Улан-Удэ закончила колледж железнодорожного транспорта и вернулась назад в деревню. Здесь девушке предложили работу в сфере туризма.

- Я приехала вообще на две недели, потом планировала на работу по специальности выйти, но мне так здесь по душе, не хочется уезжать. Пошла работать в дом культуры, - рассказала сельчанка.


В сюжете также показали традиции и обычаи семейских. Продемонстрировали старинную прялку, столетние яркие наряды, которые бережно сохранили бабушки. Сельчане с удовольствием показали свой нынешний быт, пуская съёмочную группу в свои дома.

- Екатерина II ссылала сюда старообрядцев, для того укротить их нрав и для того, чтобы они занимались хлебопашеством – выращивали хлеб для казаков, которые занимались охраной границ. Во многом, благодаря трудолюбию старообрядцев, или семейских, как их здесь называют, земли Забайкалья были освоены. В селе Шаралдай к началу 19-го века - 40 православных дворов и целых 254 старообрядческих, - говорит корреспондент Зинаида Курбатова.

Семейские с удовольствием рассказали столичным гостям о старинных традициях, показали, как пекут хлеб в русской печи, какими угощениями накрывают стол. Кроме того, они поделились тем, чем гордятся - главными ценностями для них стали трудолюбие, аккуратность, уважительное отношение к жилищам и многому другому.
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