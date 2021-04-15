В Улан-Удэ открылась вторая очередь ТРЦ FORUM

В обновлённом торговом центре впервые в Бурятии открылись известные международные бренды
Сегодня, 15 апреля, состоялось открытие второй очереди торгово-развлекательного центра FORUM, расположенного в самом центре Улан-Удэ. Общая и арендопригодная площадь обновленного здания увеличилась более, чем в 2 раза и теперь составляет 46 800 кв.м и 25 000 соответственно.
- Как собственник объекта, я рад тому, что нам удалось в кратчайшие сроки построить, заполнить и запустить 2 очередь торгового центра. Я хочу поблагодарить всех арендаторов, кто решил открыть в нашем объекте свои магазины, а также наших посетителей за то, что выбирают FORUM как главное место в городе для шопинга, отдыха и развлечений. Уверен, что новые открытия понравятся аудитории и станут любимыми для горожан, - отметил Вячеслав Аюшиев, собственник ТРЦ FORUM.
- Мы с особой гордостью рады открывать вторую очередь вместе с собственниками проекта, т.к. наша компания ведет это проект с самого начала. Colliers разработала концепцию проекта, занималась брокериджем первой и в последствии второй очереди, принимала объект в эксплуатацию, занялась управлением и готовила к открытию вторую фазу здания. Нам очень приятно, что мы прошли такой серьезный путь вместе с ТРЦ FORUM! Уверены, что проект, его собственников, арендаторов и всю команду управляющей компании ждет большой успех! – сказала Анна Никандрова, партнер Colliers.
Теперь FORUM - это более ста магазинов, многих из них раньше не было в Улан-Удэ, ресторан итальянский кухни «Песто Тесто», а также здесь появится новая развлекательная составляющая – современный кинотеатр КиноForum с 5 кинозалами, интерактивной зоной и зоной коворкинга.
- При открытии нового ТРЦ мы ставили перед собой несколько основных задач: безопасность, удобство, экологичность, разнообразие брендов. Поставленные цели удалось реализовать: в ТРЦ Forum представлены новые бренды, впервые зашедшие на рынок столицы нашей республики, новые форматы известных брендов, аналогов которых ещё нет в соседних регионах. Создана собственная программа лояльности - бонусная программа для покупателей ТРЦ Forum для выгодных покупок, - сообщил Виталий Кельманов, управляющий объектом департамента управления недвижимостью Colliers.
В обновлённом торговом центре впервые в Бурятии открылись следующие бренды: Bershka, Beefree, Zarina, Terranova, а также такие крупные федеральные ритейлеры как М.Видео, Kari, Kari kids, Gloria Jeans.
- Магазин NewYorker откроется летом 2021 года. Открылся магазин Gloria Jeans в своём новом формате, которого еще не было в Бурятии - продолжил Виталий Кельманов.
Что касается кинотеатра, то общая вместимость всех залов составляет 330 мест.
- У нас один зал на сто мест оборудован системой Atmos, системой полного звукового погружения. Также у нас два зала, и Atmos включительно, дополнительно оснащены звуковым и световым оборудованием для трансформации в лекционные залы либо в залы для проведения различных мероприятий, конференций. В фойе установлена интерактивная зона. Кроме того, мы делали ставку на комфорт посетителей. Ранее мы проводили опрос, что они хотели бы видеть в нашем кинотеатре, и многие отвечали – кресла должны быть комфортабельными. И мы не пожалели ни сил, ни средств на закупку и установку таких кресел, - рассказал Базар Гармаев, управляющий кинотеатром «КиноForum».
Кроме появления новых торговых галерей, открытие второй фазы позволило разместить новые удобные сервисные зоны: комфортную комнату матери и ребенка, гардероб и зону хранения покупок.
При этом, благодаря открытию новой части здания ёмкость подземного паркинга значительно увеличилась, а также улучшилась циркуляция автомобильных потоков, что делает ТРЦ еще более комфортным и безопасным для посещения. Запущена автомойка – одновременно на мойку могут встать три машины.
Особое внимание при разработке проекта было уделено дизайн-проекту: при непосредственном участии дизайнеров и архитекторов Colliers в новых общих зонах появился фонтан, в отделку добавлены натуральный элементы – гранит, дополнен новыми красками фирменный стиль объекта и использован в интерьере. А также реализован индивидуальный проект сезонных декораций для украшения атриумов.
Плюс ко всему, «Forum» сотрудничает с несколькими организациями Бурятии по сбору вторсырья и его переработке.
- Подготавливается большая площадка по сбору пластика, использованных батареек и др. Уже сейчас посетители торгового центра могут сдать поношенную одежду для её дальнейшей переработки, защищая нашу планету от мусора, - отметили в ТРЦ.
В Улан-Удэ открылась вторая очередь ТРЦ FORUM
Общество, Фото:
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