Ветерану трудового фронта вручили поздравления и сертификат на денежную выплату
12 апреля отпраздновал своё 90-летие Виталий Васильевич Шелехов, житель посёлка Холтосон Закаменского района Бурятии. Юбиляр является участником трудового фронта, ударником коммунистического труда, имеет многочисленные грамоты и благодарности от президента Российской Федерации и правительства республики, победитель социальных соревнований, пятилеток.
Родился и вырос Виталий Шелехов в селе Домно Еравнинского района, окончил 7 классов Романовской школы. В 1949 году приехал в г. Городок по направлению ДОСААФ. В 1952 году выучился на шофёра в ФЗО №16. Свою трудовую деятельность начал в колхозе имени Ленина. В 1953 году сел за баранку грузовика ЗИС 105 и проработал на нём 8 лет.
В середине 1960-х годов перешёл на самосвал ЗИЛ 585 и проработал водителем на руднике Холтосон 30 лет, доставлял руду на Джидакомбинат. Здесь же познакомился с будущей супругой Эмилией Соломоновной. С ней прожили 40 лет, воспитали четверых детей и семерых внуков. Есть пятнадцать правнуков.
Традиционно в адрес юбиляра пришли поздравления от президента Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова. Также с этой замечательной датой долгожителя Закаменского района поздравили представители отдела социальной защиты населения, Совета ветеранов Закаменска, районной администрации и другие. Ветерану трудового фронта вручили сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Закаменском районе Бурятии шофёр отметил 90-летие
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