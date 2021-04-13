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Жители Бурятии не смогут отдохнуть в Турции и Танзании

Жители Бурятии не смогут отдохнуть в Турции и Танзании
Общество,  Фото:pixabay.com
Россия закрывает авиасообщение с Турцией с 15 апреля

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

- Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции <...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва, - сказала Татьяна Голикова.

Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией также из-за эпидемиологической ситуации.

Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет, они смогут планово вернуться в Россию в соответствии с датами окончания туров. Те, кто пожелает покинуть зарубежье раньше, могут уточнить эту возможность у своих туроператоров, передаёт словам Догузовой Интерфакс.

- Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также могут вернуться в Россию планово. Мы рекомендуем отслеживать информацию обо всех изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены билеты, - добавила она.

Туристы, которые приобрели путёвки с датами вылета до 1 июня, Зарина Догузова порекомендовала рассмотреть возможность переноса путешествия.
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