В Курумканском районе Бурятии проведут фестиваль народных театров

Мероприятие посвятят юбилеям Барагханского и Гаргинского народных театров



В Курумканском районе Бурятии состоится 34-й районный фестиваль «Театральная долина». Мероприятие посвящается 85-летию Барагханского народного театра, лауреата государственной премии республики и 65-летию Гаргинского народного театра.



Впервые фестиваль был проведён на Курумканской земле в 1987 году. Мероприятие проходит в течение нескольких дней, во время которых зрители получат возможность соприкоснуться с искусством народных театров.



- Район является лидером по количеству народных театров. Шесть театров имеют статус народного коллектива. Это Барагханский народный театр (создан в 1936 г.), Дыренский народный театр (1959 г.), Гаргинский народный театр (1956 г.), Аргадинский народный театр (1997 г.), Уюнханский народный театр (1967 г.). В 2011 году защитил звание «народный» творческий коллектив культурно-досугового и методического центра Курумканского района, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

