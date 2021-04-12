Мероприятие посвятят юбилеям Барагханского и Гаргинского народных театров
В Курумканском районе Бурятии состоится 34-й районный фестиваль «Театральная долина». Мероприятие посвящается 85-летию Барагханского народного театра, лауреата государственной премии республики и 65-летию Гаргинского народного театра.
Впервые фестиваль был проведён на Курумканской земле в 1987 году. Мероприятие проходит в течение нескольких дней, во время которых зрители получат возможность соприкоснуться с искусством народных театров.
- Район является лидером по количеству народных театров. Шесть театров имеют статус народного коллектива. Это Барагханский народный театр (создан в 1936 г.), Дыренский народный театр (1959 г.), Гаргинский народный театр (1956 г.), Аргадинский народный театр (1997 г.), Уюнханский народный театр (1967 г.). В 2011 году защитил звание «народный» творческий коллектив культурно-досугового и методического центра Курумканского района, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Курумканском районе Бурятии проведут фестиваль народных театров
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