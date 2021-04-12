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Бурятские шаманы считают, что сбудется страшное предсказание о Байкале

Бурятские шаманы считают, что сбудется страшное предсказание о Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Шаманы верят, что все живущие на Байкале должны быть его хранителями

22 апреля, в Международный день земли, религиозная организация шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ проведёт большой молебен в защиту Байкала.

- Байкал считается местом пребывания северных божеств Арын 13 Ноед сыны 99 тэнгэриев, и народ, проживающий вокруг Байкала, вне зависимости от национальности и вероисповедания, является хранителями и защитниками священного озера Байкал. Это, так скажем, наша сакральная задача защитить Байкал – чистую чашу планеты и почитать северных божеств. Если не мы, то кто? - говорят представители «Тэнгэри».

Бурятские шаманы приводят в пример китайский город Ордос, где несколько сотен лет стоит шаманский храм онгонов Чингисхана. «Там живут люди рода дархат-монголы, они охраняют этот храм. Их миссия защищать и почитать этот храм, то есть они рождены для этого. Они с гордостью несут эту службу», - поясняют в «Тэнгэри».

Шаманы вспоминают знаменитого бурятского предсказателя по прозвищу Барнашка. Он жил на рубеже ХIХ–ХХ веков, а содержание его предсказаний передавалось от поколения к поколению в устной форме. Считается, что он предсказал расстрел царской семьи, 73-летнее существование новой власти, Великую Отечественную войну и пр.

- Все мы слышали легенду о Барнашке, о том что наш народ покинет территорию вокруг Байкала. Не просто уйдем а будем убегать, опираясь на трости... И это предсказание скоро начнет сбываться, - говорят представители «Тэнгэри».

В феврале шаманы «Тэнгэри» представили свой прогноз на 2021 год. Они отмечают, что этот год будет непростым и даже трудным для всей страны, а в соседнем государстве ожидают военные действия.
шаманизм шаманы Байкал
 
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