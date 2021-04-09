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Космонавт, проходивший подготовку в Бурятии, отправится на МКС

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пётр Дубров отправится в космос впервые

Сегодня, 9 апреля, со стартовой площадки №31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65.

- Этот пилотируемый корабль получил собственное название «Ю.А. Гагарин». По установившейся традиции, ближайшая к этой знаменательной дате космическая миссия посвящается первому космонавту планеты Юрию Гагарину, чье имя уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена официальная символика празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космосе, - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В состав экипажа вошли астронавт NASA Марк Ванде Хай и космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров. Планируемая продолжительность полёта 191 сутки.

Для Марка Ванде Хая и Олега Новицкого это уже не первый полёт в космос. Пётр Дубров отправится на МКС впервые. Подготовку к полёту он проходил в том числе и в Бурятии.

Пётр Дубров приезжал в Бурятию с единственной женщиной-космонавтом в отряде Роскосмоса Анной Кикиной. В 2018 году в районе высочайшей вершины Саян Мунку-Сардык они проходили альпинистскую подготовку и курс выживания.


Вылет космонавтов запланирован на 10:42 по московскому времени. Пуск ракеты, стыковка корабля с МКС и встреча корабля на околоземной орбите будет транслироваться в прямом эфире на сайте и в социальных сетях Роскосмоса.



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