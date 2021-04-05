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В Улан-Удэ дольщики, обманутые чиновниками, получат компенсацию

В Улан-Удэ дольщики, обманутые чиновниками, получат компенсацию
Общество, 
Решён многолетний вопрос с замершим строительством дома на Столичной

В Улан-Удэ дольщики ООО «Шэнэсэн» получат денежную компенсацию в самое ближайшее время. Соответствующее решение принято на наблюдательном совете Фонда защиты граждан-участников долевого строительства. Это уже второй объект в 2021 году, участники долевого строительства которого получат денежные компенсации.

- 1 апреля в адрес регионального фонда пришёл протокол по принятому решению о выплате компенсации гражданам-участникам долевого строительства застройщика-банкрота ООО «Шэнэсэн», объект которого располагается по ул. Столичной, - сообщили в минстрое Бурятии.

43 участника долевого строительства ООО «Шэнэсэн» в составе 20 семей, ожидавших свой дом по Столичной, могут обратиться в уполномоченный банк за выплатой. Сумма возмещения для каждого считается индивидуально и составляет коммерческую тайну. Средства будут перечислены на указанный дольщиком счёт в течение 10 рабочих дней после получения банком заявления.

Заявления дольщики могут направлять уже с понедельника, представив минимальный пакет документов. Подробная схема опубликована на сайте регионального Фонда поддержки дольщиков Бурятии.

В январе 2021 года получили выплаты еще несколько семей – участники долевого строительства ООО «РегионЖилСтрой».

Ранее на рассмотрение наблюдательного совета Фонда защиты граждан-участников долевого строительства были направлены документы по трём объектам: ООО «Сити-Строй», ООО ПСК «Тамир», ООО «Шэнэсэн». Ожидаются протоколы наблюдательного совета по объектам застройщиков ООО «Сити-Строй» и ООО ПСК «Тамир».

Отчаявшиеся люди и замершая стройка

История с долевым строительством здания по улице Столичной в улан-удэнском посёлке Загорск довольно затяжная и запутанная. Ключевой момент здесь - всё остановилось на этапе возведения подземной парковки. То есть по сути, ничего и не было построено за несколько лет. Но люди платили ипотеку за несуществующий дом и были просто вынуждены снимать жильё.

Первой в качестве застройщика значилась фирма «Улан-Удэжилстрой», которая перестала работать здесь примерно в 2016 году. Тогда же в строительство дома предложили вложиться молодым семьям по программе МЖК (Молодёжные жилищные комплексы) Бурятии. Им пообещали предоставить субсидию - 20% от стоимости будущих квартир. Чиновники заверяли, что проблем со строительством не будет. При этом дольщиков лишили права выбора, буквально навязав этот дом (позже прокуратура придёт к выводу, что это было сделано незаконно).

В 2016-м году застройщик ушёл с проекта, не возведя ни один этаж. Затем появилась иркутская компания, но позже ушла с объекта. Дольщики начали добиваться, чтобы им дали нового застройщика. Последнего нашли, с февраля 2019 года это компания «Шэнэсэн». Однако дом так и не был возведён.

Летом 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным отчаявшиеся люди сняли видеообращение к президенту на фоне своей остановившейся стройки. Дети держали плакаты «Власть оставила нас без жилья».

- Все мы долгое время стояли в госпрограмме для молодых семей. В 2014 году подошла наша очередь. Нас обязали приобрести жильё у определённого застройщика на определённом объекте без предоставления права выбора. В итоге, сроки сдачи квартир прошли, мы без квартир, стройка заморожена на стадии фундамента уже пять лет. Мы платим ипотеки за несуществующие квартиры. Вынуждены сами снимать квартиры, - с таким видеообращением выступили обманутые дольщики к Владимиру Путину.

В свою очередь, председатель союз молодёжных жилищных комплексов (МЖК) России по Бурятии Евгений Саттаров находился тогда под следствием. Он был задержан по подозрению в незаконном получении имущества в особо крупном размере.

Всё сдвинулось с мёртвой точки, когда в Бурятии был создан фонд поддержки дольщиков. Его основной целью является завершение строительства или выплата компенсаций обманутым дольщикам. В июле 2020 года между властями Бурятии и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» было заключено соглашение. Согласно ему, именно публично-правовая компания будет принимать решения, какой объект будет достраиваться, а каким дольщикам будет выплачиваться компенсация из федерального бюджета. Бурятия же обязуется софинансировать выплаты. Таким образом, ни одного обманутого дольщика больше не останется.


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