По севере республики снегопады
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 апреля по северной половине республики местами небольшой мокрый снег, в Северобайкальском районе ночью умеренные снегопады, по южной половине - без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11, днём местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -9,-14, днём +8,+13, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью западный 5-10, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +10,+12.
В Улан-Удэ до +12
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