В прошлом году клещи покусали 3,5 тысячи жителей Бурятии

Тёплая весна 2020 года способствовала ранней активности клещей



В 2020 году в Бурятии зарегистрировано 3,5 тысячи укусов клещами. У 29 пострадавших был обнаружен клещевой вирусный энцефалит. Но помимо клещевого вирусного энцефалита, клещи передают вирусы, бактерии, простейших и гельминтов, которые могут вызвать заболевание при попадании в организм человека.



Диагностика клещевых инфекций проводится экспресс-методами в девяти лабораториях республики. В 2020 году зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом (в сравнении с 2019 годом снижение в 1,6 раз); 20 случаев клещевого риккетсиоза (снижение на 4,2%).



В прошлом году активность клещей началась во второй декаде марта, что связано с тёплой весной. Максимальный подъём численности клещей зарегистрирован в конце мая и составил 150 особей за флаго/час. (флаго/час – количество клещей, которые собираются специальным белым полотнищем за один час).



- Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Пройти вакцинацию можно в медицинских организациях по месту жительства. Вакцинация состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев, ревакцинация через год после второй прививки, отдалённые ревакцинации - каждые три года однократно, - сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.



Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.



Владельцам садово-огородных участков рекомендуется проводить акарицидную обработку участков, которая защитит их от клещей в течение всего сезона. Лучше её проводить совместно с соседями для эффективности.

