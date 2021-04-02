 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 апреля

01 апреля

Популярное

В прошлом году клещи покусали 3,5 тысячи жителей Бурятии

В прошлом году клещи покусали 3,5 тысячи жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тёплая весна 2020 года способствовала ранней активности клещей

В 2020 году в Бурятии зарегистрировано 3,5 тысячи укусов клещами. У 29 пострадавших был обнаружен клещевой вирусный энцефалит. Но помимо клещевого вирусного энцефалита, клещи передают вирусы, бактерии, простейших и гельминтов, которые могут вызвать заболевание при попадании в организм человека.

Диагностика клещевых инфекций проводится экспресс-методами в девяти лабораториях республики. В 2020 году зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом (в сравнении с 2019 годом снижение в 1,6 раз); 20 случаев клещевого риккетсиоза (снижение на 4,2%).

В прошлом году активность клещей началась во второй декаде марта, что связано с тёплой весной. Максимальный подъём численности клещей зарегистрирован в конце мая и составил 150 особей за флаго/час. (флаго/час – количество клещей, которые собираются специальным белым полотнищем за один час).

- Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Пройти вакцинацию можно в медицинских организациях по месту жительства. Вакцинация состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев, ревакцинация через год после второй прививки, отдалённые ревакцинации - каждые три года однократно, - сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Владельцам садово-огородных участков рекомендуется проводить акарицидную обработку участков, которая защитит их от клещей в течение всего сезона. Лучше её проводить совместно с соседями для эффективности.
клещи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В прошлом году клещи покусали 3,5 тысячи жителей Бурятии
В прошлом году клещи покусали 3,5 тысячи жителей Бурятии
Общество, 02.04.2021
Тёплая весна 2020 года способствовала ранней активности клещей
В Иркутской области закрыли ещё пять ледовых переправ
В Иркутской области закрыли ещё пять ледовых переправ
Общество, 02.04.2021
Ледовые дороги закрыты в Тайшетском и Балаганском районах
В Бурятии прокуратура не нашла в школах тревожные кнопки
В Бурятии прокуратура не нашла в школах тревожные кнопки
Общество, 02.04.2021
Прокуратура подала иск об обеспечении антитеррористической защищённости
В Улан-Удэ медикам не выдали «ковидные» выплаты
В Улан-Удэ медикам не выдали «ковидные» выплаты
Общество, 02.04.2021
Люди обратились в прокуратуру 
За год в прокуратуру Бурятии обратились более 24 тысяч раз
За год в прокуратуру Бурятии обратились более 24 тысяч раз
Общество, 02.04.2021
Состоялось заседание коллегии прокуратуры республики 
Дари Саханова завоевала серебро международного турнира в Испании
Дари Саханова завоевала серебро международного турнира в Испании
Общество, 02.04.2021
Бурятская теннисистка уступила спортсменке из Швейцарии
В Бурятии закрыта ещё одна ледовая переправа
В Бурятии закрыта ещё одна ледовая переправа
Общество, 02.04.2021
В регионе действуют шесть ледовых дорог 
В Улан-Удэ без осадков
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 02.04.2021
Максимальная температура воздуха в Бурятии составит +9 градусов
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, 01.04.2021
Собственнику выдано предостережение 
В 2023 году в Иркутске пройдёт чемпионат страны по боксу
В 2023 году в Иркутске пройдёт чемпионат страны по боксу
Общество, 01.04.2021
По предварительным данным, в соревнованиях примут участие больше 300 спортсменов
В Бурятии выбрали лучшие плакаты и рисунки о защите леса
В Бурятии выбрали лучшие плакаты и рисунки о защите леса
Общество, 01.04.2021
В конкурсе участвовали более тысячи детей
Забайкалец переделал оружие для охоты
Забайкалец переделал оружие для охоты
Общество, 01.04.2021
Возбуждено уголовное дело 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^