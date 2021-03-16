Улан-удэнцы перестали серьёзно относиться к коронавирусу

В мэрии Улан-Удэ констатировали, что горожане расслабились
В столице Бурятии продолжаются рейды мобильных групп по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в организациях торговли, общепита, общественных местах и на транспорте. За три дня 11, 12 и 15 марта в ходе рейдов составлено 22 административных протокола, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
- К сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией и её распространением остаётся достаточно напряжённой. В начале месяца были приняты определённые послабления, и количество мобильных групп было сокращено. Но что мы видим: люди перестали серьёзно относиться к коронавирусу, перестали носить маски в общественных местах, дезинфицировать помещения, хотя соблюдение этих требований – это единственная мера, предотвращающая заражение, - отметил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе рейдов, - это отсутствие или неправильное ношение масок в транспорте и общественных местах, нарушение ведения журналов термометрии сотрудников и дезинфекции помещений. Нарушения зафиксированы в ТЦ «Уют» на Ботанической, ТЦ «Сагаан морин», ТРЦ «Мёд», на рынке «Тумэр Морин», в кафе «Макбургерс» на Куйбышева, универмаге «Центральный», фотоателье на Ленина и других торговых точках.
Проверено 64 транспортных средства и около 500 пассажиров – нарушения выявлены в маршрутных автобусах №2, №15 и №56.
- С 10 марта по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова увеличено количество мобильных групп. На сегодняшний день в каждом районе действуют по три мобильные группы, а также группа по транспорту и группа по торговле – всего 11 мобильных групп, которые ежедневно выявляют до 10 административных правонарушений. Напоминаем, что ситуация с коронавирусом остаётся такой же сложной и важно соблюдать все ограничительные меры по нераспространению коронавируса, - подчеркнул Михаил Слепнев.
Рейды мобильных групп проводятся в столице Бурятии с 10 апреля. По их результатам за весь период составлено 1328 административных протоколов, из них: 1205 - на физических лиц и 123 - на юридических лиц (ИП).
Улан-удэнцы перестали серьёзно относиться к коронавирусу
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