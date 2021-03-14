В Бурятии прокуратура проверит отключение света

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
Органы прокуратуры республики инициировали проверку по факту аварийного отключения от электроснабжения в Улан-Удэ и районах республики, произошедшего 14 марта.
- Надзорный орган даст оценку причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации, соблюдению законодательства об электроэнергетике. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ местами отключили
электроэнергию. Из-за отсутствия электроэнергии утром встали трамваи. В пресс-службе «Бурятэнерго» отметили, что отключения света идут точечно по территории Бурятии, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. «Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают», - уточнили в компании.
Позже в «Бурятэнерго» сообщили, что в 10.28 все были запитаны.
В филиале «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» сейчас пояснили, что 14 марта в результате сильнейшего штормового ветра - порывами до 35 м/с - из-за коротких замыканий произошли многочисленные отключения воздушных линий электропередачи. Действием технологических защит было отключено генерирующее оборудование филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» - энергоблоки станционный №2,4,6.
- В максимально короткие сроки - течение полутора часов - персоналом электростанции проверена исправность оборудования, после чего энергоблоки № 2,4,6 включены в сеть. В настоящее время станция несёт нагрузку согласно диспетчерского графика, оборудование работает в штатном режиме, - уточнили здесь.
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