Часть Улан-Удэ сидит без света



В Улан-Удэ местами отключили электроэнергию. В частности, света нет в домах на ст. Дивизионная 1-й участок, по улицам Ижевская, Гарнизонная, Войсковая, Огневая. Ранее сообщалось, что электроэнергию дадут примерно в 9 часов.



Также отсутствует свет: ст. Дивизионная, п. Загорск, кварталы Октябрьского района, Южлаг, Птицефабрика, Стеклозавод, Мясокомбинат. Ориентировочное время включения – через 2 часа.



Также в МУП «Управление трамвая» сообщили, что трамваи стоят по следующим участкам - закрыто движение с Элеватора через новый мост, с лицея в 40 квартал и Мелькомбинат. «Через 5 мин откроют движение по 4 маршруту», - сообщали недавно в МУП.



В пресс-службе «Бурятэнерго» отметили, что отключения света идут точечно по территории Бурятии, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. «Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают», - уточнили в компании.



