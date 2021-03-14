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Часть Улан-Удэ сидит без света

Часть Улан-Удэ сидит без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Из-за отсутствия электроэнергии встали трамваи

В Улан-Удэ местами отключили электроэнергию. В частности, света нет в домах на ст. Дивизионная 1-й участок, по улицам Ижевская, Гарнизонная, Войсковая, Огневая. Ранее сообщалось, что электроэнергию дадут примерно в 9 часов.

Также отсутствует свет: ст. Дивизионная, п. Загорск, кварталы Октябрьского района, Южлаг, Птицефабрика, Стеклозавод, Мясокомбинат. Ориентировочное время включения – через 2 часа.

Также в МУП «Управление трамвая» сообщили, что трамваи стоят по следующим участкам - закрыто движение с Элеватора через новый мост, с лицея в 40 квартал и Мелькомбинат. «Через 5 мин откроют движение по 4 маршруту», - сообщали недавно в МУП.

В пресс-службе «Бурятэнерго» отметили, что отключения света идут точечно по территории Бурятии, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. «Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают», - уточнили в компании.

электричество
 
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