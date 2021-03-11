Команда Бурятии понесла первые потери на домашнем чемпионате России
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. В первый соревновательный день на ковёр вышли борцы в весовых категориях до 57, 86 и 92 кг.
Бурятия выставила на домашний чемпионат России 39 спортсменов во всех весовых категориях. 11 марта боролись восемь бурятских спортсменов: Тамир Гармаев, Ананда Дашиев, Мягмар Далаев, Базар Батоболотов, Эрдэм Борогшонов, Жаргал Баяндуев (все до 57 кг), Барас Базаров (до 86 кг) и Цэдаши Дугаров (до 92 кг). Ни один из них не смог пробиться в полуфинал.
Тамир Гармаев проиграл в 1/16 финала тувинскому спортсмену Амиру Чамзын. К слову, борец из Тувы выиграл последующие два поединка и вышел в полуфинал.
Ананда Дашиев также не справился с сопротивлением оппонента в 1/16 и пропустил в следующий этап Уйгулаана Иванова из Якутии. Якутский борец прошёл стадию 1/8 финала, но проиграл в ¼, уступив путёвку в полуфинал Начыну Монгушу из Тывы.
Мягмар Далаев проиграл Петру Константинову из Якутии, который в дальнейшем выбыл на стадии 1/8 финала.
Базар Батоболотов смог пройти квалификационный поединок, поборов Ибрагима Абуталимова из Дагестана, но в 1/16 его остановил Хасанхусейн Бадрудинов, который представляет Дагестан и Москву.
Эрдэму Борогшонову и Жаргалу Баяндуеву не удалось пройти даже квалификационный раунд.
Барас Базаров в весовой категории до 86 килограмм прорвался в 1/8, одолев Магомедзагида Курбанова из Дагестана. Однако в следующем раунде Магомед Рамзанов взял реванш за своего земляка и остановил Базарова на стадии 1/8.
В весовой категории до 92 килограмм Цэдаши Дугарову, чтобы пройти в 1/16 финала, нужно было выиграть квалификационную схватку. Оппонентом бурятского спортсмена был борец из Алании Артём Цхаребов, который оказался сильнее.
Полуфинальные встречи проходят сегодня, 11 марта, с 19:00 по 21:00.
С чемпионата России по борьбе вылетели восемь бурятских борцов
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