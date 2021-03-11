В Бурятии стартовал чемпионат России по вольной борьбе

Сегодня пройдут схватки в трёх весовых категориях



В Улан-Удэ дан старт мужского предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Сегодня с 8:30 до 9:00 спортсмены в весовых категориях до 57, 86 и 92 кг прошли медицинский контроль и первое взвешивание. Квалификационные и отборочные схватки начались в 11:00.



В весовой категории до 57 кг за выход в полуфинал от Бурятии сегодня поборется Тамир Гармаев. Он встретится с борцом из Тувы Амиром Чамзын. В этом же весе Ананда Дашиев поборется с якутским спортсменом Уйгулааном Ивановым. Ещё с одним спортсменом из Якутии Петром Константиновым предстоит встретиться бурятскому борцу Мягмару Далаеву.



В весовой категории до 86 килограмм Барас Базаров встретится с Магомедзагидом Курбановым из Дагестана.



Цэдаши Дугарову, борцу от Бурятии в весовой категории до 92 кг, предстоит пройти квалификационную схватку. На ковре он встретится со спортсменом из Алании Артёмом Цхаребовым.



Полуфинальные схватки в весовых категориях до 57, 86 и 92 кг. пройдут сегодня с 19:00 до 20:00.

