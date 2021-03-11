 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

Иркутск примет фестиваль-конкурс татарского искусства

Иркутск примет фестиваль-конкурс татарского искусства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принять участие приглашаются и башкирские творческие коллективы

В Иркутской области до 25 марта принимаются заявки на участие в областном фестивале-конкурсе татарского искусства «Ангара таннары» («Ангарские зори»). В этом году мероприятие посвящено 360-летию города Иркутск.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются татарские и башкирские творческие коллективы и исполнители по трём возрастным категориям: младшая – до 10 лет, средняя – от 10 до 18 лет, старшая – возраст участников коллектива от 18 лет. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Вокал» - соло, ансамбли (народное, эстрадное исполнение); «Художественное слово» - проза, поэзия; «Хореография» - соло, ансамбли (народный, эстрадный танец); «Инструментальное исполнительство». Для детей до 10 лет в номинации «Художественное слово» предусмотрены специальные призы.

Конкурс пройдёт 27 марта в Иркутске по адресу: ул. Марата, 14. Регистрация начнётся в 11:00, сам фестиваль стартует в 12:00.

Победители фестиваля-конкурса смогут принять участие в региональном конкурсе «Сибирские звезды» в городе Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск фестиваль конкурс национальные диаспоры национальная культура искусство татары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский гроссмейстер сыграет с юными шахматистами Иркутска
Бурятский гроссмейстер сыграет с юными шахматистами Иркутска
Общество, 11.03.2021
Он проведёт сеанс одновременной игры на 20 досках
Стартовал приём заявок на фестиваль «Путешествие по Бурятии»
Стартовал приём заявок на фестиваль «Путешествие по Бурятии»
Общество, 11.03.2021
Принять участие в онлайн-мероприятиях приглашают команды старшеклассников

С чемпионата России по борьбе вылетели восемь бурятских борцов
С чемпионата России по борьбе вылетели восемь бурятских борцов
Общество, 11.03.2021
Команда Бурятии понесла первые потери на домашнем чемпионате России
Иркутск примет фестиваль-конкурс татарского искусства
Иркутск примет фестиваль-конкурс татарского искусства
Общество, 11.03.2021
Принять участие приглашаются и башкирские творческие коллективы
В Бурятии восстановят легендарный танк «Иосиф Сталин»
В Бурятии восстановят легендарный танк «Иосиф Сталин»
Общество, 11.03.2021
Мастера ВВО починят его к празднованию Дня Победы
В Бурятии создадут арт-объект, посвящённый визиту Далай-ламы
В Бурятии создадут арт-объект, посвящённый визиту Далай-ламы
Общество, 11.03.2021
16 марта начнётся приём заявок на конкурс проектов, посвящённый 30-летию визита
По Иркутской области запустили прививочный поезд
По Иркутской области запустили прививочный поезд
Общество, 11.03.2021
В поезде «Фёдор Углов» будут вакцинировать от коронавируса
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу со «сложным рельефом»
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу со «сложным рельефом»
Общество, 11.03.2021
Сейчас её состояние оценивается как неудовлетворительное
В Иркутске определились с застройкой бывшего городка ИВВАИУ
В Иркутске определились с застройкой бывшего городка ИВВАИУ
Общество, 11.03.2021
На территории запланированы площадки для строительства школы и четырёх детсадов
Министр спорта республики: «Этого праздника Бурятия ждала 30 лет»
Министр спорта республики: «Этого праздника Бурятия ждала 30 лет»
Общество, 11.03.2021
Сегодня в Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе
Росгвардейцы Бурятии охраняют чемпионат России по борьбе
Росгвардейцы Бурятии охраняют чемпионат России по борьбе
Общество, 11.03.2021
Ежедневно помещения обследуют взрывотехники
В 2021 году в Бурятии расселят 17 семей «бамовцев»
В 2021 году в Бурятии расселят 17 семей «бамовцев»
Общество, 11.03.2021
Они получили право на первоочередное расселение из аварийных помещений
Монголия откроет воздушную границу с 1 мая
Монголия откроет воздушную границу с 1 мая
Общество, 11.03.2021
Граждане РФ могут вернуться на родину при наличии действительного загранпаспорта и визы
Иркутский шашист завоевал второе место на первенстве России
Иркутский шашист завоевал второе место на первенстве России
Общество, 11.03.2021
В командном зачёте сборная области заняла второе место в блице и третье место в рапиде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^