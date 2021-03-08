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В Улан-Удэ происходит цветочный бум

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В цветочных магазинах с самого утра ажиотаж

С самого утра 8 марта в цветочных магазинах Улан-Удэ начали собираться посетители. В очередях за цветами – одни мужчины. Флористы работают, не покладая рук, собирая один букет за другим.

По традиции, в Международный женский день большим спросом пользуются тюльпаны и розы. Но в цветочных магазинах много и других вариантов – от азалий, гиацинтов до комнатных цветков в горшках.

Как сообщал «Байкал-Dailу», глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил женщин, прочитав им стихотворение.

Справка:

Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Его история восходит к серии маршей (и, позже, забастовок) женщин, прошедших в 1908-1910 годах, работавших в текстильной индустрии Нью-Йорка. На марше в 1908-м, на который вышло 15 тысяч женщин, были выдвинуты лозунги о равноправии женщин, сокращении рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда, и о предоставления женщинам избирательного права.

Через год после этих событий Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую Международную Конференцию социалисток, где встретились с известной коммунисткой Кларой Цеткин.

Это движение продолжилось забастовкой примерно 15-20 тысяч работниц текстильной индустрии, состоявшейся в ноябре 1909 года, предложенной за два дня до этого американской социалисткой Кларой Лемлих. Эта знаменитая забастовка позже получила название «Текстильной забастовки 1909 года», или «восстанием 20,000».

Немка Клара Цеткин в 1910 году на Второй Международной социалистической женской конференции предложила учредить международный женский день.

В Советской России этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международного дня работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днём.

С 1975 года ООН 8 марта проводить Международный женский день.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года эта дата была объявлена нерабочим днем. После распада Советского Союза праздник продолжает официально отмечаться в России и является нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ от 30 декабря 2001 года.
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