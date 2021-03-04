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Марш-бросок и стрельба из танков на ходу: В Бурятии соревнуются мотострелки

Марш-бросок и стрельба из танков на ходу: В Бурятии соревнуются мотострелки
Общество, 
В Бурятии мотострелки ведут борьбу во втором этапе конкурса «Суворовский натиск». ВИДЕО

В Бурятии мотострелковые подразделения танкового и мотострелкового соединений общевойскового объединения Восточного военного округа вступили в борьбу во втором этапе конкурса «Суворовский натиск». Мероприятия конкурса проходят на полигоне «Бурдуны», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В первый день соревнований экипажи боролись за победу в индивидуальной гонке. Участники преодолевали дистанцию с естественными и искусственными препятствиями, совершали марш-бросок, а также демонстрировали меткость при стрельбе при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и РПГ-7В.

Во второй день соревнований экипажи БМП-2 состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой. Выявляют сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.


По результатам выступлений будет составлен индивидуальный рейтинг выступлений каждого экипажа БМП-2. Согласно нему будет сформирована команда, которая отправится отстаивать честь общевойскового объединения на третьем этапе конкурса.


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