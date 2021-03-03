В его рамках будет вновь проведён форум Colisium Baikal-Buryatia
С 11 по 15 мая в Улан-Удэ пройдут фестиваль современной музыки UU.SOUND и музыкальный форум Colisium Baikal-Buryatia. Фестиваль-форум будет проходить на разных площадках города, сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.
Напомним, что UU.SOUND будет проходить в столице Бурятии во второй раз. Прошлый фестиваль прошёл в феврале 2020 года. В нём приняли участие группы Adwaith (Великобритания), «Сезон Dождей», «ДжаЯмми», «Намгар», «UDU», «ON ROBOT», «Silhoette Tuesday» (Монголия), популярный рэпер Антоха МС, музыкант из Нидерландов Томас Азиер и другие коллективы и исполнители. В этот раз, как и в прошлом году, фестиваль будет сфокусирован на современной музыке и начинающих артистах из республики, соседних регионов и других стран. Мероприятие не ограничится определённым музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чьё творчество волнует и вдохновляет слушателей.
Также продолжится сотрудничество с международным форумом музыкальной индустрии Colisium. В Улан-Удэ соберутся активные участники музыкального сообщества: организаторы концертов и фестивалей, артисты и их менеджмент, представители билетных компаний, концертных площадок, театров, лейблов и звукозаписывающих студий. Музыканты, желающие принять участие в шоукейсе фестиваля UU.SOUND и образовательной программе форума Colisium Baikal-Buryatia могут подать заявку до 20 апреля.
В Улан-Удэ вернётся фестиваль UU.SOUND
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Турнир пройдёт на льду озера Байкал
В его рамках будет вновь проведён форум Colisium Baikal-Buryatia
Военнослужащие провели учения по уничтожению противника, засевшего в доме
Лирик и переводчик Цыдып Жамбалов – отец худрука Буряад театра Саяна Жамбалова
В регионе прошло заседание комиссии по ликвидации ЧС
Заявки направят в министерство сельского хозяйства Российской Федерации
«Цветущий багульник» соберёт любителей классической музыки в 45-й раз
Птица врезалась в окно веранды дачного дома
В Улан-Удэ проводится акция «Признание»
За призы борются сильнейшие конькобежцы Сибири и Дальнего Востока
В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 городов Сибири
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера
В Улан-Удэ команды прибудут вечером 4 марта
Она должна заменить документы и пропуска
Шесть медалей выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве Сибири по вольной борьбе