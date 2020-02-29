«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Улан-Удэ продолжается фестиваль современной музыки«UU.SOUND». 27 февраля состоялось главное событие фестиваля - большой концерт в ФСК. В концерте участвовали Антоха МС, «Adwaith», Thomas Azier, «ДжаЯмми», «Сезон Dождей».
28 февраля в клубе «69» прошёл шоукейс-фестиваля «UU.SOUND». В концерте принимали участие The Blacksmiths, Silhoette Tuesday, MZT, Tory Lane, ДжаЯмми. Заявленная певица, любимица публики Намгар не выступала.
Вокалист Михаил Клиновский и гитарист Алексей Никонов улан-удэнской группы The Blacksmiths работают в дуэте с 2013 года. Постепенно к ним присоединились барабанщица, второй гитарист, басист и клавишница. Первое выступление состоялось в 2014 году. С тех пор группа регулярно, хоть и не очень часто, выступает на концертах и фестивалях локального масштаба.
В 2018 года The Blacksmiths начали работу над альбом, который на данный момент находится на стадии сведения.
Свой стиль группа определяет как пост-панк, шугейз с влиянием готик-рока. Состав The Blacksmiths: Михаил Клиновский (вокал), Альбина Кривоносова (барабаны), Чингис Шабаганов (бас), Никита Амяго (гитара), Санжана Цыбикмитова (гитара), Дарья Петрова (клавиши).
Монгольская группа Silhoette Tuesday образована в 2018 году. Музыканты играют с стиле пост-панк и шугейзинг. Состав Silhoette Tuesday: Masaki (вокал), Budka (гитара), Ulemj (эксперименталист), Dudu (басс-гитара), Sender (барабаны).
Рэп-исполнитель группы MZT родом из Гусиноозерска. Занимался танцами, баскетболом, но по-настоящему «раскрыться» смог благодаря музыкальному таланту. Пробует себя в разных жанрах: trip-hop, blues, hard, pop, trap, r’n’b. Не боится экспериментов и считает, что: «Одни видят смысл в том, чтобы жить лучше, а другие, чтобы быть лучше».
Является основателем и участником творческого объединения «GSK Squad». Неоднократно участвовал со своей командой в фестивалях и баттлах. Старается совершенствоваться все больше и больше, в написании текстов, наполняя их смыслом и идеей, а так же в написании музыки. Состав «GSK Squad»: MZT (вокал), KILLA_MORPH (вокал, бэк- вокал), SAM (битмэйкер, звукорежиссёр).
Поп-панк группа из Улан-Удэ Tory Lane создана в 2013 году. С этого времени команда принимает участие в крупных городских рок-фестивалях, выступает в клубах, является постоянным участником байкерских фестивалей, была участником офф-программы «Голоса кочевников».
«Ваше семейное положение: нет даже кота?
Когда-нибудь и ты встретишь свое счастье. А пока встречай нас!
Ребята, которые заставят танцевать каждую молекулу твоего тела!
Качевые рифы с красивой поп-мелодикой в которой каждый найдёт частицу себя», - Tory Lane
Читинская группа «ДжаЯмми» основана в 2016 году, усилиями двух талантливых парней – Артема Праскова и Ивана Соломатова. За четыре года ребята прошли длинный и чрезвычайно насыщенный творческий путь, попробовав себя на разных сценах и в разных форматах.
Репертуар группы «ДжаЯмми» состоит исключительно из авторского материала, который насчитывает 21 композицию. Свобода мыслей и чувств. «ДжаЯмми» смогут достучаться до сердца каждого слушателя, ведь любая песня ребят – это реальная история из жизни.
UU.SOUND – первый фестиваль в Улан-Удэ, сфокусированный на современной музыке и начинающих артистах из Бурятии, соседних регионов и других стран. Организатор фестиваля - Бурятская государственная филармония.
Фестиваль завершится сегодня, 29 февраля.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия можно посмотреть по ссылке.
В Улан-Удэ продолжается фестиваль современной музыки«UU.SOUND»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пострадавших доставят в Иркутск
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Мероприятие состоится в конце марта
Турбазы построены с нарушениями закона
Профилактические беседы были проведены с детьми и их родителями
Результаты конкурса стали известны вчера
Мужчина совершил кражу, когда приятельницы не оказалось дома
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 февраля по республике днём местами небольшой снег
На «Baikal Open» приедут около 250 спортсменов из 16 стран
Приедут спортсмены из Ангарска, Слюдянки и Улан-Удэ
Своё творчество представит заслуженный художник РФ Бальжинима Доржиев
Он растёт в Республике Калмыкия
Среди них чемпионат Бурятии среди землячеств и турнир «Сагаалха»
В 15 лет никто в мире так высоко не прыгал
Проводится всероссийский конкурс творческих работ