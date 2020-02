В Улан-Удэ продолжается фестиваль современной музыки«UU.SOUND». 27 февраля состоялось главное событие фестиваля - большой концерт в ФСК. В концерте участвовали Антоха МС, «Adwaith», Thomas Azier, «ДжаЯмми», «Сезон Dождей».28 февраля в клубе «69» прошёл шоукейс-фестиваля «UU.SOUND». В концерте принимали участие The Blacksmiths, Silhoette Tuesday, MZT, Tory Lane, ДжаЯмми. Заявленная певица, любимица публики Намгар не выступала.Вокалист Михаил Клиновский и гитарист Алексей Никонов улан-удэнской группы The Blacksmiths работают в дуэте с 2013 года. Постепенно к ним присоединились барабанщица, второй гитарист, басист и клавишница. Первое выступление состоялось в 2014 году. С тех пор группа регулярно, хоть и не очень часто, выступает на концертах и фестивалях локального масштаба.В 2018 годаначали работу над альбом, который на данный момент находится на стадии сведения.Свой стиль группа определяет как пост-панк, шугейз с влиянием готик-рока. Состав The Blacksmiths: Михаил Клиновский (вокал), Альбина Кривоносова (барабаны), Чингис Шабаганов (бас), Никита Амяго (гитара), Санжана Цыбикмитова (гитара), Дарья Петрова (клавиши).Монгольская группаобразована в 2018 году. Музыканты играют с стиле пост-панк и шугейзинг. Состав Silhoette Tuesday: Masaki (вокал), Budka (гитара), Ulemj (эксперименталист), Dudu (басс-гитара), Sender (барабаны).Рэп-исполнитель группыродом из Гусиноозерска. Занимался танцами, баскетболом, но по-настоящему «раскрыться» смог благодаря музыкальному таланту. Пробует себя в разных жанрах: trip-hop, blues, hard, pop, trap, r’n’b. Не боится экспериментов и считает, что: «Одни видят смысл в том, чтобы жить лучше, а другие, чтобы быть лучше».Является основателем и участником творческого объединения «GSK Squad». Неоднократно участвовал со своей командой в фестивалях и баттлах. Старается совершенствоваться все больше и больше, в написании текстов, наполняя их смыслом и идеей, а так же в написании музыки. Состав «GSK Squad»: MZT (вокал), KILLA_MORPH (вокал, бэк- вокал), SAM (битмэйкер, звукорежиссёр).Поп-панк группа из Улан-Удэсоздана в 2013 году. С этого времени команда принимает участие в крупных городских рок-фестивалях, выступает в клубах, является постоянным участником байкерских фестивалей, была участником офф-программы «Голоса кочевников».Читинская группа «основана в 2016 году, усилиями двух талантливых парней – Артема Праскова и Ивана Соломатова. За четыре года ребята прошли длинный и чрезвычайно насыщенный творческий путь, попробовав себя на разных сценах и в разных форматах.Репертуар группы «ДжаЯмми» состоит исключительно из авторского материала, который насчитывает 21 композицию. Свобода мыслей и чувств. «ДжаЯмми» смогут достучаться до сердца каждого слушателя, ведь любая песня ребят – это реальная история из жизни.UU.SOUND – первый фестиваль в Улан-Удэ, сфокусированный на современной музыке и начинающих артистах из Бурятии, соседних регионов и других стран. Организатор фестиваля - Бурятская государственная филармония.Фестиваль завершится сегодня, 29 февраля.Фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия можно посмотреть по ссылке.