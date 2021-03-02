 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»

В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»
Общество,  Фото:Crimburyatia
Медикам «скорой» пришлось идти пешком из-за упрямых водителей

1 марта в Улан-Удэ на улице Приречная во дворе дома №5 образовалась пробка. Причиной послужили два упрямых автомобилиста, которые не хотели освободить друг для друга проезд. Видео инцидента появилось в паблике «crimburyatia».

По словам очевидца, мало того, что водители мешали друг другу и не давали проехать другим автомобилистам, так ещё и закрыли проезд карете скорой помощи. Медикам пришлось идти на вызов пешком.

- Скорая идёт пешком. Два водителя ни в какую не хотят пропускать никого. Врачи медицинской службы бегом побежали сами. Никто никого не пропускает. Упёрлись здесь как два барана, - комментирует происходящее автор видео.


В комментариях люди начали в основном оскорблять водителей. Один из подписчиков даже процитировал стихотворение поэта Сергея Михалкова «Два барана»:

И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
здесь вдвоём нельзя пройти,
ты стоишь мне на пути!»
Чёрный брат ответил:
«Мее, Вы в своём, баран, уме?!
Пусть мои отсохнут ноги,
если я сойду с дороги!»




водители скорая помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске и в Улан-Удэ завтра завоют сирены
Общество, 02.03.2021
Горожан просят сохранять спокойствие
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Общество, 02.03.2021
Ремонт проводился в подвальном помещении
В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»
В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»
Общество, 02.03.2021
Медикам «скорой» пришлось идти пешком из-за упрямых водителей
Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний
Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний
Общество, 02.03.2021
Абсолютной рекордсменкой стала жительница Курумкана
Единственную в Улан-Удэ ледовую переправу закроют в середине марта
Единственную в Улан-Удэ ледовую переправу закроют в середине марта
Общество, 02.03.2021
Сейчас толщина льда в этом месте более метра
Работавший в Бурятии сингапурский дирижёр стал доставщиком еды
Работавший в Бурятии сингапурский дирижёр стал доставщиком еды
Общество, 02.03.2021
Известный дирижёр Чия Амос остался без работы во время пандемии
В Бурятии с дронов следят за животными и нарушителями
В Бурятии с дронов следят за животными и нарушителями
Общество, 02.03.2021
Беспилотники стали незаменимыми помощниками инспекторов
У каждого третьего жителя ДФО был служебный роман
У каждого третьего жителя ДФО был служебный роман
Общество, 02.03.2021
В большинстве случаев служебные романы завершились расставанием
Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу
Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу
Общество, 02.03.2021
Люди по одной улице несколько лет живут без выгребной ямы и уличного туалета
Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»
Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»
Общество, 02.03.2021
Знаменитый актёр записал видеоприглашение
Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ
Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ
Общество, 02.03.2021
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах
Общество, 02.03.2021
Водные процедуры необходимы для рептилий
Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Общество, 02.03.2021
Вор спрятал украденное в сугробе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^