В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»

- Скорая идёт пешком. Два водителя ни в какую не хотят пропускать никого. Врачи медицинской службы бегом побежали сами. Никто никого не пропускает. Упёрлись здесь как два барана, - комментирует происходящее автор видео.







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1 марта в Улан-Удэ на улице Приречная во дворе дома №5 образовалась пробка. Причиной послужили два упрямых автомобилиста, которые не хотели освободить друг для друга проезд. Видео инцидента появилось в паблике «crimburyatia».По словам очевидца, мало того, что водители мешали друг другу и не давали проехать другим автомобилистам, так ещё и закрыли проезд карете скорой помощи. Медикам пришлось идти на вызов пешком.В комментариях люди начали в основном оскорблять водителей. Один из подписчиков даже процитировал стихотворение поэта Сергея Михалкова «Два барана»:И сказал барашек белый:«Братец, вот какое дело:здесь вдвоём нельзя пройти,ты стоишь мне на пути!»Чёрный брат ответил:«Мее, Вы в своём, баран, уме?!Пусть мои отсохнут ноги,если я сойду с дороги!»