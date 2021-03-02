В Улан-Удэ два водителя не уступили проезд «скорой»

1 марта в Улан-Удэ на улице Приречная во дворе дома №5 образовалась пробка. Причиной послужили два упрямых автомобилиста, которые не хотели освободить друг для друга проезд. Видео инцидента появилось в паблике «crimburyatia».
По словам очевидца, мало того, что водители мешали друг другу и не давали проехать другим автомобилистам, так ещё и закрыли проезд карете скорой помощи. Медикам пришлось идти на вызов пешком.
- Скорая идёт пешком. Два водителя ни в какую не хотят пропускать никого. Врачи медицинской службы бегом побежали сами. Никто никого не пропускает. Упёрлись здесь как два барана, - комментирует происходящее автор видео.
В комментариях люди начали в основном оскорблять водителей. Один из подписчиков даже процитировал стихотворение поэта Сергея Михалкова «Два барана»:
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
здесь вдвоём нельзя пройти,
ты стоишь мне на пути!»
Чёрный брат ответил:
«Мее, Вы в своём, баран, уме?!
Пусть мои отсохнут ноги,
если я сойду с дороги!»