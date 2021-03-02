В Улан-Удэ бухгалтер вуза обвиняется в хищении 13 млн рублей

Уголовное дело передано в суд



Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера одного из высших учебных заведений Улан-Удэ. Она обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.



По версии следствия, с 2015 по 2019 годы, используя служебное положение и бухгалтерское программное обеспечение, обвиняемая завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах женщина перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц для исполнения долговых обязательств. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей.



- Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о возмещении ущерба. В ходе следствия на имущество обвиняемой стоимостью 400 тысяч рублей наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

