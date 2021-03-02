 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В Улан-Удэ бухгалтер вуза обвиняется в хищении 13 млн рублей

В Улан-Удэ бухгалтер вуза обвиняется в хищении 13 млн рублей
Общество, 
Уголовное дело передано в суд

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера одного из высших учебных заведений Улан-Удэ. Она обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы, используя служебное положение и бухгалтерское программное обеспечение, обвиняемая завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах женщина перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц для исполнения долговых обязательств. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей.

- Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о возмещении ущерба. В ходе следствия на имущество обвиняемой стоимостью 400 тысяч рублей наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
прокуратура вузы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В районе Бурятии не заботились о дамбе
В районе Бурятии не заботились о дамбе
Общество, 02.03.2021
В дело вмешалась прокуратура
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Общество, 02.03.2021
Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн
В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса
В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса
Общество, 01.03.2021
В настоящее время проект на стадии разработки
В Бурятии соревновались юные робототехники
В Бурятии соревновались юные робототехники
Общество, 01.03.2021
Объявлены результаты межрегионального конкурса «Шоу Роботов»
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
Общество, 01.03.2021
Гран-при выиграла воспитательница детского сада «Росинка»
В Бурятии проведут первенство по боксу
В Бурятии проведут первенство по боксу
Общество, 01.03.2021
Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
Общество, 01.03.2021
Победила команда Новоильинского агролицея
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
Общество, 01.03.2021
Митрополитом Иосифом были вручены епархиальные награды
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 01.03.2021
Соревнования прошли в Сахалинской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^