Улан-Удэнский авиазавод выбрал «Гордость завода»: фоторепортаж

65 работников Улан-Удэнского авиационного завода претендовали на премию года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
На Улан-Удэнском авиационном заводе подвели итоги ежегодного конкурса «Гордость завода». Праздник, на котором чествовали нелёгкий труд и высокое мастерство, прошёл в честь 65 лучших по итогам 2020 года работников предприятия.
В IV раз здесь назвали «Рабочего года». Им стал Вислов Андрей Александрович, слесарь по изготовлению трубопроводов ЗШЗ-123. «Лучшим мастером» - Анна Анатольевна Уютова, мастер 1 группы ЗШЗ-123. «Наставником года» Александр Владимирович Гаськов, слесарь-сборщик летательных аппаратов ц.95.
Чингис Николаевич Дугаров, начальник КИС, главный специалист ЭРСО, начальник БТК цеха 55 победил в номинации «Специалист года». «Лучший инженер-конструктор» - Баталова Любовь Валерьевна, ведущий инженер-конструктор цеха 20. «Лучший инженер- технолог» - Пинхаева Агния Леонардовна, инженер- технолог 1 категории ЗАС-133.
Лучшим руководителем назван Начальник цеха окончательной сборки Александр Олегович Кучук. Лучшей в новой номинации «Признание года» стала Цейханфу Екатерина Владимировна, начальник технологического бюро ЗАС.
Звание «Гордость завода» получил Колотов Антон Анатольевич, мастер 1 группы ЗАС-133.
Кубки и памятные подарки, адресовав добрые слова, победителям вручили руководители УУАЗ.
Пятерым заводчанам были вручены государственные награды. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Сергей Валерьевич Жарников, инженер-авиационный механик по приборам и электрооборудованию цеха эксплуатации и ремонта, и Намдаков Эрдэм Магагович, инженер по эксплуатации электро- радиооборудования и системы бортовых измерений лётно-испытательной станции.
Благодарственным письмом Главы Бурятии поощрили Олега Викторовича Асташова, начальника бюро технического маркетинга и внешних коммуникаций отдела поставок, Вислова Андрея Викторовича, слесаря по изготовлению трубопровода ЗШЗ-123, Хингееву Ольгу Игнатьевну, инженера- технолога 1 категории ЗАС-133.
Праздничный онлайн-концерт с участием творческих коллективов можно было увидеть в прямом эфире на YouTube-канале предприятия. На церемонии среди проголосовавших купонов были разыграны ценные призы.
Улан-Удэнский авиазавод выбрал «Гордость завода»: фоторепортаж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Не знаю, как называется», - Алексей Цыденов сделал интересное признание
Зв сутки выявили более сотни больных
Чимит Дармаев играл против Анатолия Вассермана
Открытие состоится в первый весенний день
В Улан-Удэ без осадков
Екатерина Белькова – заметная, яркая и харизматичная актриса Русского драмтеатра им.Н.Бестужева. Сложно ли быть артисткой с тремя высшими образованиями, играть то бабушку, то Олю из «Трёх сестёр», то мальчика, худеть ради роли и работать уборщицей для фитнеса – обо всём этом и многом другом в откровенном интервью для ««Байкал-Dailу»
Забеги прошли на Центральном стадионе
Родителям раздали памятки
Эвакуировались пациенты и дежурный персонал
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра современного искусства Бурятии
Выступление известных бурятских юмористов на «Comedy Баттл» вышло неоднозначным
В книге «Древние тайны Бурятии и Байкала» собраны малоизвестные факты об удивительных объектах
Занято более 60% ковидных коек
Работы велись в Звёздном
Соревнования посвящены памяти школьного учителя