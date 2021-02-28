Улан-Удэнский авиазавод выбрал «Гордость завода»: фоторепортаж

65 работников Улан-Удэнского авиационного завода претендовали на премию года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



На Улан-Удэнском авиационном заводе подвели итоги ежегодного конкурса «Гордость завода». Праздник, на котором чествовали нелёгкий труд и высокое мастерство, прошёл в честь 65 лучших по итогам 2020 года работников предприятия.



В IV раз здесь назвали «Рабочего года». Им стал Вислов Андрей Александрович, слесарь по изготовлению трубопроводов ЗШЗ-123. «Лучшим мастером» - Анна Анатольевна Уютова, мастер 1 группы ЗШЗ-123. «Наставником года» Александр Владимирович Гаськов, слесарь-сборщик летательных аппаратов ц.95.



Чингис Николаевич Дугаров, начальник КИС, главный специалист ЭРСО, начальник БТК цеха 55 победил в номинации «Специалист года». «Лучший инженер-конструктор» - Баталова Любовь Валерьевна, ведущий инженер-конструктор цеха 20. «Лучший инженер- технолог» - Пинхаева Агния Леонардовна, инженер- технолог 1 категории ЗАС-133.

Лучшим руководителем назван Начальник цеха окончательной сборки Александр Олегович Кучук. Лучшей в новой номинации «Признание года» стала Цейханфу Екатерина Владимировна, начальник технологического бюро ЗАС.



Звание «Гордость завода» получил Колотов Антон Анатольевич, мастер 1 группы ЗАС-133.



Кубки и памятные подарки, адресовав добрые слова, победителям вручили руководители УУАЗ.



Пятерым заводчанам были вручены государственные награды. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Сергей Валерьевич Жарников, инженер-авиационный механик по приборам и электрооборудованию цеха эксплуатации и ремонта, и Намдаков Эрдэм Магагович, инженер по эксплуатации электро- радиооборудования и системы бортовых измерений лётно-испытательной станции.



Благодарственным письмом Главы Бурятии поощрили Олега Викторовича Асташова, начальника бюро технического маркетинга и внешних коммуникаций отдела поставок, Вислова Андрея Викторовича, слесаря по изготовлению трубопровода ЗШЗ-123, Хингееву Ольгу Игнатьевну, инженера- технолога 1 категории ЗАС-133.



Праздничный онлайн-концерт с участием творческих коллективов можно было увидеть в прямом эфире на YouTube-канале предприятия. На церемонии среди проголосовавших купонов были разыграны ценные призы.



