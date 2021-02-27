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В Улан-Удэ появился центр современного искусства «Залуу»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра современного искусства Бурятии 

26 февраля в Улан-Удэ на улице Коммунистическая открылся центр современного искусства, получивший название «Залуу».

Залуу в переводе с бурятского языка означает «молодость». В основе концепции центра – стремление выявить и поддержать молодое искусство Бурятии. Новаторы, творящие в самых разных жанрах, смогут представить здесь своё творчество. Это не только художники, скульптуры, но и поэты или, например, современные танцоры.

- Мы решили поэкспериментировать и соединить разные виды искусства, создать авторские интерпретации и высказывания, которые лежат на пересечении уличного танца, живописи, музыки, театры и перфомативных практик, - отмечают в центре «Залуу».

В центре «Залуу» планируют открывать новые имена, поддерживать творческие инициативы художников и в целом развивать среду современного искусства.

Идею создания центра поддержал в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов на совете по культуре и искусству. Координаторами центра выступают режиссёр Олег Юмов и искусствовед Надежда Абзаева.
искусство
 
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