В Улан-Удэ появился центр современного искусства «Залуу»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра современного искусства Бурятии



26 февраля в Улан-Удэ на улице Коммунистическая открылся центр современного искусства, получивший название «Залуу».



Залуу в переводе с бурятского языка означает «молодость». В основе концепции центра – стремление выявить и поддержать молодое искусство Бурятии. Новаторы, творящие в самых разных жанрах, смогут представить здесь своё творчество. Это не только художники, скульптуры, но и поэты или, например, современные танцоры.



- Мы решили поэкспериментировать и соединить разные виды искусства, создать авторские интерпретации и высказывания, которые лежат на пересечении уличного танца, живописи, музыки, театры и перфомативных практик, - отмечают в центре «Залуу».



В центре «Залуу» планируют открывать новые имена, поддерживать творческие инициативы художников и в целом развивать среду современного искусства.



Идею создания центра поддержал в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов на совете по культуре и искусству. Координаторами центра выступают режиссёр Олег Юмов и искусствовед Надежда Абзаева.

