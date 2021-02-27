«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра современного искусства Бурятии
26 февраля в Улан-Удэ на улице Коммунистическая открылся центр современного искусства, получивший название «Залуу».
Залуу в переводе с бурятского языка означает «молодость». В основе концепции центра – стремление выявить и поддержать молодое искусство Бурятии. Новаторы, творящие в самых разных жанрах, смогут представить здесь своё творчество. Это не только художники, скульптуры, но и поэты или, например, современные танцоры.
- Мы решили поэкспериментировать и соединить разные виды искусства, создать авторские интерпретации и высказывания, которые лежат на пересечении уличного танца, живописи, музыки, театры и перфомативных практик, - отмечают в центре «Залуу».
В центре «Залуу» планируют открывать новые имена, поддерживать творческие инициативы художников и в целом развивать среду современного искусства.
Идею создания центра поддержал в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов на совете по культуре и искусству. Координаторами центра выступают режиссёр Олег Юмов и искусствовед Надежда Абзаева.
В Улан-Удэ появился центр современного искусства «Залуу»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра современного искусства Бурятии
Выступление известных бурятских юмористов на «Comedy Баттл» вышло неоднозначным
В книге «Древние тайны Бурятии и Байкала» собраны малоизвестные факты об удивительных объектах
Занято более 60% ковидных коек
Работы велись в Звёздном
Соревнования посвящены памяти школьного учителя
Будущие IT-специалисты мечтают работать в Яндекс
Стартовал приём заявок на областной фестиваль-конкурс «Поющее Приангарье»
Массовые мероприятия по-прежнему под запретом
В республике ожидается ветреная погода
Первый заочный этап будет проводиться до 5 марта
Ремонт участка с 271 по 291 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян закончат в этом году
Мотострелки проходят горную подготовку на полигоне Бурдуны
Турнир пройдёт в течение 4 дней в СОК «Высокогорье»
Утверждены изменения в республиканский закон, дополняющий меры соцподдержки тружеников тыла