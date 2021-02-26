Ушёл из жизни выдающийся бурятский дирижёр

Валерий Галсанов почти 40 лет проработал художественным руководителем театра оперы и балета



На 83-м году не стало выдающегося бурятского музыканта Валерия Галсанова.



Валерий Цыденович Галсанов - заслуженный деятель искусств Бурятии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дирижёр, главный дирижёр, художественный руководитель (с 1963 по 2002 год) Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова.



Он родился 3 января 1939 года в Улан-Удэ в семье профессиональных работников культуры – народного поэта Бурятии Ц. Галсанова и певицы И. Корниловой-Галсановой. Валерий Цыденович начал свой профессиональный путь музыканта с учёбы в детской музыкальной школе, Улан-Удэнском музыкальном училище, по классу виолончели у педагога Михаила Балдаева. После окончания музыкального училища он поступил в Новосибирскую консерваторию в класс профессора Григория Ильича Пеккера.



После окончания консерватории в 1963 году его судьба была тесно связана с Бурятским государственным театром оперы и балета. Он работал концертмейстером группы виолончелей, концертировал как солист. Валерий Галсанов выступил с инициативой создания ансамбля виолончелистов, который и появился в 1968 году. В те годы это был единственный струнный ансамбль в Сибири и на Дальнем Востоке, концерты которого пользовались большой популярностью.



В 70-х годах Валерий Цыденович вновь едет в Новосибирск, где поступает на недавно открывшийся факультет оперно-симфонического дирижирования в класс профессора, народного артиста СССР Арнольда Каца. В 1976 году после окончания этого факультета Валерий Галсанов возвращается в родной театр уже в качестве дирижёра. Он дирижировал оперными и балетными спектаклями, выступал с концертными программами во вновь образованном симфоническом оркестре при Бурятской филармонии. Как дирижёр-постановщик он выпустил такие крупные спектакли как «Кармен» Ж. Бизе, «Аида», «Травиата», «Риголетто», «Атилла» Дж. Верди, «Евгений Онегин», «Пиковая дама» П. Чайковского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Энхэ-Булат-батор» М. Фролова, «Сильнее смерти», «Чудесный клад» Б. Ямпилова, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Демон» А. Рубинштейна, «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини и многие другие. В его репертуаре было более 60 опер, балетов, детских спектаклей и оперетт, многие из которых остались и сегодня в текущем репертуаре театра, получив заслуженное признание зрителей.



Наряду с напряжённой творческой деятельностью в театре, Валерий Галсанов на протяжении многих лет дирижировал симфоническим оркестром Бурятской филармонии, был художественным руководителем и главным дирижёром оркестра бурятских народных инструментов, преподавал в Восточно-Сибирском государственном институте культуры и музыкально-гуманитарном лицее имени Д. Аюшеева.



- Вклад Валерия Цыденовича Галсанова в развитие профессионального музыкального искусства Бурятии неоценим, - сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



Глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Валерия Цыденовича Галсанова выразили министерство культуры республики, руководители республиканских учреждений культуры и образования, творческие союзы Бурятии.

