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В Улан-Удэ заключили под стражу водителя, сбившего насмерть подростков

В Улан-Удэ заключили под стражу водителя, сбившего насмерть подростков
Общество,  Фото:screenshot
Лихача арестовали на два месяца

В Улан-Удэ постановлением Железнодорожного районного суда, водителя, обвиняемого в гибели двух подростков, заключили под стражу сроком на два месяца, а именно до 23 апреля 2021 года.

- Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло 23 февраля возле железнодорожного вокзала. Двое 16-летних подростков, парень и девушка, переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Едва начав свой путь, их сбил пьяный лихач на автомобиле «Лексус» и скрылся с места ДТП.

От полученных травм подростки скончались на месте происшествия.

Позже выяснилось, что автомобиль 37-летний лихач угнал у своего родственника, а сам оказался матёрым уголовником – ранее он отбывал наказание за убийство, разбои, кражи и многое другое.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия».

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина это уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства (в Москве).
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