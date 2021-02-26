Лихача арестовали на два месяца
В Улан-Удэ постановлением Железнодорожного районного суда, водителя, обвиняемого в гибели двух подростков, заключили под стражу сроком на два месяца, а именно до 23 апреля 2021 года.
- Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло 23 февраля возле железнодорожного вокзала. Двое 16-летних подростков, парень и девушка, переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Едва начав свой путь, их сбил пьяный лихач на автомобиле «Лексус» и скрылся с места ДТП.
От полученных травм подростки скончались на месте происшествия.
Позже выяснилось, что автомобиль 37-летний лихач угнал у своего родственника, а сам оказался матёрым уголовником – ранее он отбывал наказание за убийство, разбои, кражи и многое другое.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия».
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина это уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства (в Москве).
В Улан-Удэ заключили под стражу водителя, сбившего насмерть подростков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие состоится сегодня
Ущерб составил более четверти миллиона рублей
Лихача арестовали на два месяца
В регионе стартовала акция «Сэнтэй бэлэг»
В течение шести дней на различных площадках города пройдут сотни различных познавательных и обучающих занятий
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате
Бюст дважды Героя Советского союза Афанасия Белобородова установлен в деревне Ленино
Прошёл второй этап конкурса «Уверенный приём»
Соревнования были посвящены памяти отличника ФК России З.В. Куликовой
В первую тройку вошли Джидинский, Закаменский и Бичурский районы
Почётный знак «За заслуги перед Ангарским городским округом» будут вручать достойным ангарчанам
Мероприятие проходит в онлайн формате
По территории трёх хребтов республики проходит лыжный поход шестой категории сложности
В Братске облагородят прибрежную часть города