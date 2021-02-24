Белый месяц в Закамне. Фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко из закаменских сёл



Сагаалган — бурятский Новый год по лунному календарю — отмечают целый месяц. В это время принимают гостей, навещают пожилых родственников, веселятся и лакомятся особой праздничной едой.



В дни праздника фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил сёла Хуртага и Дутулур Закаменского района Бурятии, а также Закаменскую детскую школу искусств.

