«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко из закаменских сёл
Сагаалган — бурятский Новый год по лунному календарю — отмечают целый месяц. В это время принимают гостей, навещают пожилых родственников, веселятся и лакомятся особой праздничной едой.
В дни праздника фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил сёла Хуртага и Дутулур Закаменского района Бурятии, а также Закаменскую детскую школу искусств.
Белый месяц в Закамне. Фоторепортаж
Общество, Фото:
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