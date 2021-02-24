«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с международного турнира по мини-футболу «Кубок Улан-Удэ»
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 февраля в столице Бурятии завершился международный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». Из-за пандемии коронавируса в этом году в Бурятию не смогли приехать иностранные команды. Тем не менее турнир собрал 12 команд. В Улан-Удэ съехались игроки из Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Читы.
До финала добрались команды из Улан-Удэ «БайкалАвтоТрак» и Иркутска «Сервико». По мнению футболистов, которые проиграли в турнире, но следили за игрой, и экспертов, матч должен был быть равным. В обеих командах высокий уровень исполнителей, особо отмечалась защитная линия и вратари. В тоже время зрители выделяли большую сыгранность команды из Иркутска. Возможно это и повлияло на исход игры.
Команды начали ровно и быстро обменились голами. Однако уже к середине первого тайма игрок из «БайкалАвтоТрак» получил прямую красную карточку. В меньшинстве команда пропустила ещё два мяча и на перерыв ушла при счёте 3-2 в пользу гостей из Иркутска.
Во втором тайме ситуация повторилась. Улан-удэнский игрок получает «красную» и «БайкалАвтоТрак» получает ещё три безответных мяча.
Призёрам соревнования были вручены медали, кубки и денежные вознаграждения. Также организаторы отметили и лучших игроков турнира. Лучшим вратарём стал Леонид Климовский («БайкалАвтоТрак»), лучший защитник - Дмитрий Андрюсишин («ИрАэро»), лучший нападающий Александр Плахов («Сервико»). Забил больше всех мячей игрок из Бразилии Сирило из «Сервико». А игроком турнира признан Валерий Зыков («Сервико»).
Лучшим бомбардиром турнира в Улан-Удэ стал бразилец
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