В Бурятии лама дал прогноз на 2021 год



- В материальном плане год в целом ожидается неплохим. Не нужно строить больших планов и ожидать быстрых результатов. Не стоит полагаться на кого-то, на начальство или фортуну, только собственным трудом можно заложить хорошие причины на многие годы вперёд. Корова поможет работящим, созидательным людям. Именно такие люди заложат себе благополучное будущее. Таковы примерные характеристики наступившего года, - заключил Еши Намжил лама.



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2021 год.- 12-летний цикл годов по лунному календарю с наименованием животных был придуман в Азии очень давно. Тогда люди большей частью жили, так сказать, в природе, в тесном контакте с животными. Мудрецы прошлого подметили или с помощью сверхъестественных способностей выявили, что каждый год имеет свой характер, свои склонности, свою энергетику. И это характерное влияние имеет большую силу на год и на день. Тогда было решено дать наименования годам. Лучше всего подходили животные, к тому же люди их хорошо знали и понимали. Так, примерно, и был создан 12-летний цикл. И в этой системе отсчёта мы живём и пытаемся понять, разобраться в буддийской астрологии и в самих себе, - предварительно рассказал настоятель дацана.2021 год – это год беловатой Коровы в стихии Металла. Год благоволит людям, родившимся в годы Змеи и Курицы.- Корова является символом работоспособности, трудолюбия. Избранному делу она отдаёт всю себя. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного, - добавил Еши Намжил лама.Он отметил, что в этот год необходимо браться за большие дела, проекты, предпринимать что-то новое, особенно касаемо далёкой перспективы.- В этом году трудно будет тем, кто не сможет перестроиться под новые технологии, реалии, предусмотреть, может, даже предугадать более далёкое будущее. В целом на год и на весь цикл очень плохое начало заложила эта эпидемия. Однако в то же время было много и положительных примеров. Гораздо больше стала проявляться благотворительность. Люди лучше узнали друг друга, рядом живущих людей и видных деятелей по тем или иным действиям или бездействиям. Год Коровы благоволит работящим, трудолюбивым людям. Лживые разговоры, обещания и прочие виды обмана станут реже, труд выйдет на первое место, - продолжил настоятель Курумканского дацана.Весна не будет долгой, а лето может затянуться, правда, нередкими будут разные неожиданности в виде сильного дождя, внезапного града или шквалистого ветра.- Осень ожидается умеренно тёплой, всё будет как бы своевременно. Возможно, сложным станет год для сельского хозяйства. Скорее всего, будет большое наводнение. Тем не менее, урожай снимется неплохой, скот размножится средне. В целом год будет благополучным для трудоголиков, ремесленников, для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает в производстве. Сохранится риск распространения различных инфекций от насекомых, грызунов и различных микроорганизмов. Поэтому нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц к себе на огород, в сад. Нередкими будут случаи бешенства, педикулёза и чесотки. Возможно увеличение смертности от болезней лёгких и толстого кишечника, - рассказал лама.Год неблагоприятен для людей, родившихся в годы Овцы и Коровы. В сложной жизненной ситуации окажутся безынициативные, ленивые и робкие люди.- Все их будут стараться как-то использовать. Участятся случаи паразитизма, иждивенчества, наглого использования чужого труда, имени, энергии, достижений и т.д. В связи с этим больше будет громких скандалов, дрязг, разоблачений. Есть вероятность проявления различных форм недовольства людей властными структурами, общественными, религиозными, научными, медицинскими, образовательными и прочими социальными институтами или же их представителями, особенно в анонимной среде, - уточнил он.Бурятский лама не рекомендует часто, в большом количестве есть молочную продукцию, сыры, особенно не домашнего приготовления, белые плоды, крольчатину, козлятину.