Улицы города от снега убирают 60 единиц спецтехники
Ежедневно в Улан-Удэ сотрудники коммунальных служб с 22.00 приступают к уборке улиц при помощи спецтехники. Это снегопогрузчики, самосвалы и пескоразбрасывающие машины. Также тракторы-щётки чистят дороги и тротуары. В уборке задействовано до 60 единиц спецтехники, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Городские службы очищают обочины и разделительные полосы от скопившегося снега. Работа идёт ночью, чтобы днём не закрывать улицы и не создавать пробки.
Одна из задач – убрать снежный вал. Сначала грейдер проходит несколько раз одну и ту же улицу, снимая слой посередине, потом очищает бордюры, далее сдвигает весь снег к одной стороне. Следом за грейдером доочищает дорогу трактор-щетка. Затем огромные кучи снега загребает и подает в кузов самосвала лаповый снегопогрузчик. Вместе со снегопогрузчиком в связке работают четыре грузовика-самосвала. Снег вывозится на окраины города на снегоотвалы.
Механизированная уборка продолжается до раннего утра. С пяти утра выходят по городу 150-170 дворников, которые грузят остатки снега в самосвалы.
Сотрудники комбината по благоустройству убирают свыше 200 улиц общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. В феврале с городских дорог коммунальные службы вывезли около 20 тысяч кубометров снега.
Уборка снега будет продолжаться до середины марта.
В Улан-Удэ показали, как улицы чистят по ночам
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