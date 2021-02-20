Гузеева всё же похвалила улан-удэнку после скандала на «Давай поженимся»



Сперва девушка разозлила ведущую шоу Гузееву тем, что изменила имя – с рождения она была Дулмой. Затем ведущая накинулась на улан-удэнку по поводу рождения и воспитания её дочери. За отца ребёнка Таира так и не вышла замуж. «То есть у вас так происходит: сначала дети рождаются, а потом вы думаете, будете вместе или нет?» – возмутилась Гузеева. После она разошлась, узнав, что девочка две недели живет с матерью и две недели с отцом. «Если ребенок две недели не ходит в садик, ему нужно собрать такое количество справок! Вы каждые две недели носите такие справки? Вы обманываете, и мне это не нравится, Таира. Вы лжете, и у вас одна ложь за другой», - заявила ведущая. После этого первая часть передачи закончилась. Сама Таира на своей странице в соцсети



Вторая часть передачи началась с сюрприза для жениха, которые готовят невесты. Жительница Бурятии порадовала жениха, отца семи детей, 44-летнего москвича Михаила и требовательную ведущую национальным танцем.



- Это прекрасно! Это замечательный такой сюрприз! Какой он красивый, удивительно, - призналась ведущая Лариса Гузеева, – Просто десять баллов из пяти.



Ведущие сделали девушке небольшое замечание о том, что Таира не привезла в студию национальные угощения и десерты.



В комнате невесты Таира высказалась по поводу слов ведущих о том, что её семья неблагополучная.



- Было очень неприятно услышать от ведущих о том, что моя семья неблагополучная, бедная. Это абсолютная неправда. Если есть возможность ребёнку ходить в детский сад именно в деревне, пока наша очередь не пришла в Улан-Удэ. Главное, что ребёнок счастлив и живёт в любви и понимании, - высказалась Таира.





Сваха Роза Сябитова заявила жениху, что Таира ему не подходит. Сам Михаил сказал, что бурятская красавица для него молодая. Однако по итогу Михаил выбрал ещё более молодую девушку, 27-летнюю Зинаиду, матера по наращиванию ресниц, увлекающуюся спортом. Она не отвечала изначальным требованиям жениха – невеста должна была быть с восточной внешностью и «густой растительностью». Но всё же смогла покорить Михаила. Сперва девушка разозлила ведущую шоу Гузееву тем, что изменила имя – с рождения она была Дулмой. Затем ведущая накинулась на улан-удэнку по поводу рождения и воспитания её дочери. За отца ребёнка Таира так и не вышла замуж. «То есть у вас так происходит: сначала дети рождаются, а потом вы думаете, будете вместе или нет?» – возмутилась Гузеева. После она разошлась, узнав, что девочка две недели живет с матерью и две недели с отцом. «Если ребенок две недели не ходит в садик, ему нужно собрать такое количество справок! Вы каждые две недели носите такие справки? Вы обманываете, и мне это не нравится, Таира. Вы лжете, и у вас одна ложь за другой», - заявила ведущая. После этого первая часть передачи закончилась. Сама Таира на своей странице в соцсети назвала произошедшее «страшным сном» и рассказала, что не хотела выхода этого выпуска в эфир.Вторая часть передачи началась с сюрприза для жениха, которые готовят невесты. Жительница Бурятии порадовала жениха, отца семи детей, 44-летнего москвича Михаила и требовательную ведущую национальным танцем.- Это прекрасно! Это замечательный такой сюрприз! Какой он красивый, удивительно, - призналась ведущая Лариса Гузеева, – Просто десять баллов из пяти.Сваха Роза Сябитова заявила жениху, что Таира ему не подходит. Сам Михаил сказал, что бурятская красавица для него молодая. Однако по итогу Михаил выбрал ещё более молодую девушку, 27-летнюю Зинаиду, матера по наращиванию ресниц, увлекающуюся спортом. Она не отвечала изначальным требованиям жениха – невеста должна была быть с восточной внешностью и «густой растительностью». Но всё же смогла покорить Михаила.









Таира на своей странице в Instagram заявила, что абсолютно не жалеет, что участвовала в «Давай поженимся». А на передачу её пригласили редакторы, найдя её по хештегу бурятка. Без долгих раздумий, Таира решилась участвовать в передаче. Её подписчики поддерживают и называют «крепким орешком».



Как сообщал «Байкал-Daily», 30-летняя жительница Бурятии Таира Чимитова участвовала в передаче Первого канала «Давай поженимся» и оказалась в центре скандала. Эксцентричная ведущая Лариса Гузеева обвинила улан-удэнку во лжи.