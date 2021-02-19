Улан-удэнка снялась в «Давай поженимся» и оказалась в «страшном сне»













На самом шоу улан-удэнка рассказала о себе – что ранее поменяла имя Дулма на Таиру по совету нумеролога. Ведущая Лариса Гузеева спросила, не подвержена ли девушка чужим влияниям, на что улан-удэнка сказала, что нет: решения она принимает в своей жизни сама.



- Вы сами не приняли решение, вам какой-то нумеролог заморочил голову, - сказала в итоге Гузеева.



Далее Таира поведала о своих отношениях с бывшим гражданским мужем, с которым впоследствии рассталась.



- Мы с ним познакомились, когда я закончила вуз. Я училась в Новосибирске, и через год нашего знакомства наши родители по бурятским обычаям поставили обряд сватовства. И после этого считается, что я отношусь к их семье, после этого мы начали жить вместе, через год родилась Катюша. Перед тем, как я пошла рожать, у нас были, конечно, ссоры, совершенно разные ценности, из-за которых и происходили ссоры. Мы договорились после того, как я рожу, попробуем пожить вместе год. Если за этот год мы не сможем найти точки соприкосновения, то мы разойдёмся, - подробно объяснила она.



Ведущие поинтересовались, с кем сейчас живёт их ребёнок. «Она живёт со мной, и когда она хочет, соскучится за папой, уезжает к нему», - отметила девушка.



Таира добавила, что дочка ходит в садик в деревне и живет у родителей бывшего гражданского мужа, затем приезжает к ней в Улан-Удэ.



- Она приезжает к вам, когда хочет, а не к отцу, потому что её основное времяпрепровождение – это в семье вашего бывшего, - возмутилась Гузеева.



