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Улан-удэнка снялась в «Давай поженимся» и оказалась в «страшном сне»

Улан-удэнка снялась в «Давай поженимся» и оказалась в «страшном сне»
Общество, 
Героиня «Давай поженимся» из Улан-Удэ рассказала, что не хотела выхода этого выпуска

Улан-удэнка Таира приняла участие в передаче Первого канала «Давай поженимся». Таире 30 лет, она кондитер, воспитывает дочку. Женихом в программе выступил 44-летний Михаил из Москвы, отец семерых детей, разведён. Мужчина работает хирургом. Он рассказал, что ищет возлюбленную с восточной внешностью. 



- Таира, 30 лет, кондитер из Улан-Удэ. Увлекается скачками, любит смотреть комедии, читать автобиографические романы, предупреждает, что не станет целоваться с мужчиной на первом свидании. Празднование первого дня рождения дочки обернулось крахом отношений с отцом её ребёнка. Надеется, что с Михаилом её ждет много семейных торжеств, - сообщили в передаче про жительницу Улан-Удэ.



На самом шоу улан-удэнка рассказала о себе – что ранее поменяла имя Дулма на Таиру по совету нумеролога. Ведущая Лариса Гузеева спросила, не подвержена ли девушка чужим влияниям, на что улан-удэнка сказала, что нет: решения она принимает в своей жизни сама.

- Вы сами не приняли решение, вам какой-то нумеролог заморочил голову, - сказала в итоге Гузеева.

Далее Таира поведала о своих отношениях с бывшим гражданским мужем, с которым впоследствии рассталась.

- Мы с ним познакомились, когда я закончила вуз. Я училась в Новосибирске, и через год нашего знакомства наши родители по бурятским обычаям поставили обряд сватовства. И после этого считается, что я отношусь к их семье, после этого мы начали жить вместе, через год родилась Катюша. Перед тем, как я пошла рожать, у нас были, конечно, ссоры, совершенно разные ценности, из-за которых и происходили ссоры. Мы договорились после того, как я рожу, попробуем пожить вместе год. Если за этот год мы не сможем найти точки соприкосновения, то мы разойдёмся, - подробно объяснила она.

Ведущие поинтересовались, с кем сейчас живёт их ребёнок. «Она живёт со мной, и когда она хочет, соскучится за папой, уезжает к нему», - отметила девушка.

Таира добавила, что дочка ходит в садик в деревне и живет у родителей бывшего гражданского мужа, затем приезжает к ней в Улан-Удэ.

- Она приезжает к вам, когда хочет, а не к отцу, потому что её основное времяпрепровождение – это в семье вашего бывшего, - возмутилась Гузеева. 


Жительница Улан-Удэ пыталась объяснить, что девочка живёт какое-то время в деревне, потом у неё. На что телеведущая Лариса Гузеева возразила, что такого быть не может, поскольку детский сад потом требует различные справки при длительном отсутствии ребёнка в учреждении.

- Вы обманываете, мне это не нравится, вы лжёте. У вас одна ложь за другой. И это не состыковывается никак. Вы меня извините, я не хочу в этом больше участвовать, - резко сказала телеведущая.

Программа была разделена на два выпуска, сегодня состоится вторая часть, где раскроется интрига – кого же из трёх девушек в итоге выбрал жених Михаил. Сама Таира признаётся в соцсетях, что не хотела, чтобы шоу было выпущено. «Страшный сон претворился в реальность - я очень переживала, так как после съёмок я была расстроена по понятным причинам и очень не хотела, чтобы передача выпустилась. Но я тут бессильна просто», - сообщила он в сторис в Instagram.

Также девушку поразило, как все искренне поддержали её – друзья, родственники, знакомые, незнакомые люди.

- У меня была маленькая надежда, что я смогу немножечко раскрыться в рамках этой программы, но все понимают, что это шоу, и ведущие должны поднимать его рейтинг. Это их прямая обязанность, за это они получают деньги. Они должны были сделать шоу, они его сделали, - заключила она в социальной сети.

Жители Бурятии уже становились участниками шоу «Давай поженимся». В 2019 году улан-удэнка оказалась в числе невест, претендующих на жениха с семью судимостями. В том же году в телепроекте участвовал улан-удэнский актёр Михаил Апальков, известный как исполнитель главной роли фильма для взрослых «Бурятский жеребец». В качестве сюрприза спел свою песню «Ми-ми-мишка».

телевидение телешоу
 
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