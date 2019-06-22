Улан-удэнка боролась за жениха с семью судимостями на «Давай поженимся»









«Пишет стихи и песни в стиле шансон, пишет картины на заказ, в Новый год подрабатывает Дедом Морозом, признаётся, что имеет семь судимостей, предупреждает, что может спустить ползарплаты в один момент. Восемь лет назад сделал предложение своей возлюбленной на Первом канале в программе «Модный приговор», но вскоре после эфира разорвал все подаренные ей наряды. Никогда не обратит внимания на женщин с маленьким размером ноги, покорные тихони тоже не вызовут у него трепета. Его идеал – волевая женщина с большой стопой, которая сможет остановить его от неверного шага», - было сказано о женихе на передаче.Основной вопрос у ведущих возникли, конечно же, к семи судимостям мужчины. Их он получил за кражи, отсидел 4,5 года.- Желание адреналина, риск. Люблю рискованные стрессовые ситуации, преодолевать их. Поэтому пошёл на кражу. Украл две норковые шубы из гардероба, - рассказал Доброслав.- Сумку с деньгами из банка прихватил, – напомнила ему ведущая Лариса Гузеева.- Да, была такая ситуация. Я считаю, что лохов надо наказывать. Это были менялы. Если тебе предложили сумку, ты её должен взять, на тот момент я так думал, - признался жених.Первой невестой стала 33-летний продавец из Улан-Удэ. Её на шоу представили так: «Мечтает заняться разведением крупных агрессивных собак. Гордится тем, что умеет паять трубы и работать болгаркой. Признаётся, что часто матерится и теряет телефоны. Предупреждает, что способна поднять руку на мужчину».- Здравствуй, Доброслав, меня зовут Полина, я из солнечной Бурятии. У тебя тёмное прошлое, возможно, у нас будет светлое будущее, - представилась улан-удэнка при первом знакомстве с женихом.