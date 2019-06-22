Улан-удэнка боролась за жениха с семью судимостями на «Давай поженимся»

Жительница Улан-Удэ Полина приняла участие в телешоу Первого канала «Давай поженимся», выпуск которого вышел 19 июня. Улан-удэнка с ещё двумя девушками претендовали на внимание 39-летнего слесаря из Владимирской области Доброслава. Сам жених, впрочем, признался, что на самом деле его зовут Александр, а такое имя назвал, так как пишет «добрые» стихи и песни. Также слесарь оказался весьма неплохим художником, он подарил неизменным ведущим «Давай поженимся» их портреты.
«Пишет стихи и песни в стиле шансон, пишет картины на заказ, в Новый год подрабатывает Дедом Морозом, признаётся, что имеет семь судимостей, предупреждает, что может спустить ползарплаты в один момент. Восемь лет назад сделал предложение своей возлюбленной на Первом канале в программе «Модный приговор», но вскоре после эфира разорвал все подаренные ей наряды. Никогда не обратит внимания на женщин с маленьким размером ноги, покорные тихони тоже не вызовут у него трепета. Его идеал – волевая женщина с большой стопой, которая сможет остановить его от неверного шага», - было сказано о женихе на передаче.
Основной вопрос у ведущих возникли, конечно же, к семи судимостям мужчины. Их он получил за кражи, отсидел 4,5 года.
- Желание адреналина, риск. Люблю рискованные стрессовые ситуации, преодолевать их. Поэтому пошёл на кражу. Украл две норковые шубы из гардероба, - рассказал Доброслав.
- Сумку с деньгами из банка прихватил, – напомнила ему ведущая Лариса Гузеева.
- Да, была такая ситуация. Я считаю, что лохов надо наказывать. Это были менялы. Если тебе предложили сумку, ты её должен взять, на тот момент я так думал, - признался жених.
Первой невестой стала 33-летний продавец из Улан-Удэ. Её на шоу представили так: «Мечтает заняться разведением крупных агрессивных собак. Гордится тем, что умеет паять трубы и работать болгаркой. Признаётся, что часто матерится и теряет телефоны. Предупреждает, что способна поднять руку на мужчину».
- Здравствуй, Доброслав, меня зовут Полина, я из солнечной Бурятии. У тебя тёмное прошлое, возможно, у нас будет светлое будущее, - представилась улан-удэнка при первом знакомстве с женихом.
Полина сама провела 6 лет в колонии – её признали виновной в убийстве соседа. Назначили ей 7 лет 1 месяц, но выпустили раньше за примерное поведение. Полина произвела приятное впечатление на ведущих и других невест, одна из которых сказала: «Внешность очень хорошая, весёлая, позитивная, даже не скажешь, что она отбывала срок».
На передаче улан-удэнка заявила, что убийство на самом деле совершил её возлюбленный, за которого она собиралась замуж. По словам Полины, её жених убил друга, пока она сама спала дома, а затем дал показания против неё.
- Я познакомилась с молодым человеком, решили создать семью. В один прекрасный вечер выпивали, он ушёл к своему другу, я осталась дома. Утром нас забрали, привезли в отдел полиции, сказали: «Подписывай бумагу». Получается, мой возлюбленный убил своего друга, а отсидела я за него. Он сидел и знал, что делать, написал показания и пошёл свидетелем, на основании его показаний и осудили, - рассказала Полина.
По её словам, жених задушил друга верёвкой, а в деле в качестве орудия убийства фигурировала лямка от бюстгальтера. Съёмная лямка случайно оторвалась чуть ранее, когда Полина была там, поведала женщина. В качестве доказательства она привела тот факт, что у убитого всего двумя ударами были сломаны все рёбра. Разве так бы смогла сделать обычная женщина?
Суд вынес решение о семи годах лишения свободы, несмотря на то, что ребёнку Полины не было и двух лет. Всё это время его растили родители женщины. Сын постоянно приезжал к матери на длительные свидания, но ему говорили, что мама в колонии просто работает. Бывший жених сбежал почти сразу же, так что женщина даже не смогла посмотреть ему в глаза после произошедшего.
- Вас прошлое Доброслава не пугает? – поинтересовались ведущие.
- Вообще никак. Прошлое – это прошлое, - улыбнулась Полина.
В качестве обязательного на телешоу сюрприза улан-удэнка исполнила «блатную» песню Михаила Круга «Жиган-лимон». На сцене улан-удэнка заметно смущалась, но Доброслав подошёл и начал подпевать в её микрофон.
- Она хорошая, боевая. Есть такое слово – «порода», в ней это чувствуется, - оценил сам жених улан-удэнку.
Лариса Гузеева сказала: «Вы рослые, здоровые, внешне похожие. Такая пара может сложиться, вы ещё успеете нарожать детей, поднять и воспитать их. Я вам желаю этого от чистого сердца».
Следующая невеста также оказалась с тяжёлой судьбой: кондуктор из Перми не поверила словам дочери о домогательствах отчима, но оказалось, что напрасно. Третьей невестой стала петербурженка, запомнившаяся зрителям прежде всего «накачанными» губами. «Первая невеста адекватная, вторая и третья - не от мира сего», - поделился мнением один из интернет-пользователей.
Однако в итоге Доброслав не выбрал ни одну из трёх невест.
Как сообщал «Байкал-Daily», совсем недавно в «Давай поженимся» участвовал улан-удэнский актёр Михаил Апальков, известный как исполнитель главной роли фильма для взрослых «Бурятский жеребец».
В выпуске к 9 мая принял участие улан-удэнец Андрей Двинских, показавший трогательное видеообращение своей бабушки.