Улан-удэнец спел «Ми-ми-мишку» на «Давай поженимся»









&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;

«После участия в программе ей пришлось буквально отбиваться от толпы фанатов, но на волне популярности она упустила всех кавалеров, связавшись с альфонсом, - описали невесту на телешоу. – Её сердце завоюет образованный мужчина атлетического телосложения, который не забывает регулярно чистить зубы».











- «Бурятский жеребец»? Я надеюсь это не из-за того, что вы громко ржёте?» - поинтересовалась ведущая программы Лариса Гузеева.











Во время беседы Михаил показал кадры из фильма «Жеребец. Сделано в Сибири». А в качестве сюрприза спел свою песню «Ми-ми-мишка». Как сообщал «Байкал-Daily», этот трек Апальков выпустил зимой 2019 года , позиционируя своё творчество как «Бурятский Артур Пирожков».







