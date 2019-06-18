Улан-удэнец спел «Ми-ми-мишку» на «Давай поженимся»

Улан-удэнский актёр Михаил Апальков стал женихом на передаче «Давай поженимся». Выпуск вышел в эфир 17 июня и, по оценке зрителей, получился просто стёбным.
Михаил Апальков, более известен в Бурятии как главной герой БДСМ-драмы «Бурятский жеребец» и «Жеребец. Сделано в Сибири».
Михаил стал одним из трёх претендентов на внимание 27-летней невесты Киры из города Грязовец Вологодской области. Девушка называет себя блогершей. Она работает оператором кол-центра, но мечтает стать певицей. Кира уже участвовала в предновогоднем выпуске «Давай поженимся» в качестве невесты. В той передаче также приняли участие звезды Анастасия Волочкова, Бари Алибасов и Никита Джигурда.
«После участия в программе ей пришлось буквально отбиваться от толпы фанатов, но на волне популярности она упустила всех кавалеров, связавшись с альфонсом, - описали невесту на телешоу. – Её сердце завоюет образованный мужчина атлетического телосложения, который не забывает регулярно чистить зубы».
Из группы поддержки у невесты была её директор по раскрутке её аккаунта в Instagram Валерия.
Жених из Бурятии вышел к невесте вторым.
- Кира, привет. Меня зовут Михаил. Я уверен, сегодня мы с тобой отожжём, – начал своё знакомство Михаил.
На передаче о женихе рассказали, что ему 32 года, он начинающий актёр и недавно переехал из Улан-Удэ в Москву. Сообщили о его увлечениях – видеосъёмка и прослушивание аудиокниг. Упомянули о гордости жениха – о том, что на Родине его называют «Бурятский жеребец».
- «Бурятский жеребец»? Я надеюсь это не из-за того, что вы громко ржёте?» - поинтересовалась ведущая программы Лариса Гузеева.
Во время беседы Михаил показал кадры из фильма «Жеребец. Сделано в Сибири». А в качестве сюрприза спел свою песню «Ми-ми-мишка». Как сообщал «Байкал-Daily», этот трек Апальков выпустил зимой 2019 года, позиционируя своё творчество как «Бурятский Артур Пирожков».
После того как выступил третий кандидат и началось обсуждение, какой же из женихов лучше, Михаил вышел в зал. Он признался в симпатии не невесте, а её подруге, после чего увёл её в свою комнату.
- Когда он пел, он смотрел мне в глаза, я это почувствовала, – сказала в своё оправдание Валерия.
В итоге, Кира выбрала первого претендента – Максима из Архангельска, и на передаче образовалось две пары.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 9 мая в передаче «Давай поженимся» участвовал улан-удэнец Андрей Двинских.
Михаил Апальков сейчас штурмует российское телевидение. Он уже снялся в эпизодических ролях таких сериалов, как «Скорая помощь», «Саша Таня», принял участие в телевизионном суде и новом проекте телеканала «Пятница».