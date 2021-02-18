Пункт пропуска «Алтанбулаг» в Монголии откроют для движения грузовых транспортных средств
С 23 февраля автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг» в Монголии перейдёт на режим постоянной работы и будет открыт для движения транспортных средств, перевозящих все виды грузов. Решение о возобновлении деятельности пограничного перехода на границе с Бурятией принято на заседании правительства страны 17 февраля.
Перевозка грузов будет организована путём передачи прицепа с грузом иностранного перевозчика монгольским экспедиторам в зоне таможенного оформления и досмотра, после чего экспедиторы доставят груз до конечного пункта назначения.
В связи с пандемией COVID-19 КПП «Алтанбулаг» в настоящее время работает в ограниченном режиме, пропуская только в раз в неделю транспортные средства с медицинским грузом и продовольствием.
Кроме того, в соответствии с решением правительства с 23 февраля для перевозки кормов для скота откроются автомобильный пункт пропуск «Цагааннуур» (аймак Баян-Улгий) и железнодорожный пункт пропуска «Эрээнцав» в аймаке Дорнод, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
КПП на границе с Бурятией возобновит работу 23 февраля
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