Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
В дирекции спортивных сооружений Бурятии вступил в должность новый директор – Григорий Геннадьевич Панфилов. Напомним, что в состав ГАУ «ДСС» входят ФСК, центральный стадион РБ и спортивно-туристские центры.
Григорий Панфилов родился 17 мая 1980 года в городе Норильск Красноярского края. С 1982 года переехал с родителями в Улан-Удэ. Окончил в 1997 году школу №22 и в том же году поступил в Бурятский госуниверситет на факультет физической культуры. В 2012 году получил второе высшее образование в Байкальском университете экономики и права по направлению «Бизнес администрирование».
Среди спортивных достижений нового руководителя есть звание чемпиона Европы по толканию ядра, чемпиона Европы среди полицейских, серебряного призёра кубка Европы, многократного победителя и призёра чемпионатов и первенств России. Также Григорий Панфилов является мастером спорта международного класса по лёгкой атлетик и мастером спорта по силовому троеборью. Об этом сообщает пресс-служба дирекции.
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
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