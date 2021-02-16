Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы

Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ



В дирекции спортивных сооружений Бурятии вступил в должность новый директор – Григорий Геннадьевич Панфилов. Напомним, что в состав ГАУ «ДСС» входят ФСК, центральный стадион РБ и спортивно-туристские центры.



Григорий Панфилов родился 17 мая 1980 года в городе Норильск Красноярского края. С 1982 года переехал с родителями в Улан-Удэ. Окончил в 1997 году школу №22 и в том же году поступил в Бурятский госуниверситет на факультет физической культуры. В 2012 году получил второе высшее образование в Байкальском университете экономики и права по направлению «Бизнес администрирование».



Среди спортивных достижений нового руководителя есть звание чемпиона Европы по толканию ядра, чемпиона Европы среди полицейских, серебряного призёра кубка Европы, многократного победителя и призёра чемпионатов и первенств России. Также Григорий Панфилов является мастером спорта международного класса по лёгкой атлетик и мастером спорта по силовому троеборью. Об этом сообщает пресс-служба дирекции.

