 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы

Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Общество,  Фото:пресс-служба ДСС
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ

В дирекции спортивных сооружений Бурятии вступил в должность новый директор – Григорий Геннадьевич Панфилов. Напомним, что в состав ГАУ «ДСС» входят ФСК, центральный стадион РБ и спортивно-туристские центры.

Григорий Панфилов родился 17 мая 1980 года в городе Норильск Красноярского края. С 1982 года переехал с родителями в Улан-Удэ. Окончил в 1997 году школу №22 и в том же году поступил в Бурятский госуниверситет на факультет физической культуры. В 2012 году получил второе высшее образование в Байкальском университете экономики и права по направлению «Бизнес администрирование».

Среди спортивных достижений нового руководителя есть звание чемпиона Европы по толканию ядра, чемпиона Европы среди полицейских, серебряного призёра кубка Европы, многократного победителя и призёра чемпионатов и первенств России. Также Григорий Панфилов является мастером спорта международного класса по лёгкой атлетик и мастером спорта по силовому троеборью. Об этом сообщает пресс-служба дирекции.
Улан-Удэ ФСК дирекция спортивных сооружений центральный стадион Бурятия назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Японии нашли шлем монгольских завоевателей
В Японии нашли шлем монгольских завоевателей
Общество, 16.02.2021
Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая
Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России
Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России
Общество, 16.02.2021
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов
В Улан-Удэ почтили память погибших воинов-интернационалистов
В Улан-Удэ почтили память погибших воинов-интернационалистов
Общество, 16.02.2021
В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
Общество, 16.02.2021
Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Общество, 16.02.2021
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Общество, 16.02.2021
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 16.02.2021
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
На содержание лукодрома в Бурятии будет уходить 40 млн в год
На содержание лукодрома в Бурятии будет уходить 40 млн в год
Общество, 16.02.2021
Официальное открытие спортивного объекта пройдёт 19 февраля. ФОТО
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
Общество, 16.02.2021
Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов
Сын с отцом заживо сожгли забайкальца
Сын с отцом заживо сожгли забайкальца
Общество, 16.02.2021
Родственники силой поместили мужчину в топку котла
В Улан-Удэ родители детсадовцев могут получить консультации психологов
В Улан-Удэ родители детсадовцев могут получить консультации психологов
Общество, 16.02.2021
Консультационные пункты открыты в нескольких детсадах
Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Общество, 16.02.2021
Финансирование выделено из краевого бюджета
В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
Общество, 16.02.2021
Женщин поддерживали болельщики
В Бурятии потеплеет до +5
В Бурятии потеплеет до +5
Общество, 16.02.2021
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^