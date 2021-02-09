Улан-удэнцы смывают в унитаз пистолеты

- Уважайте соседей, которые живут этажом ниже и у которых по общей вине всех жильцов в квартире могут появиться канализационные стоки. Уважайте труд специалистов канализационного хозяйства. Помните, что канализация — это не выгребная яма, а достижение цивилизации, - заключили в комитете.







В 99% случаев засоров улан-удэнской городской канализации виноваты сами жители. Они смывают в унитазы полотенца, подгузники, строительный мусор, кирпичи, песок, твёрдые бытовые отходы и даже пистолеты, сообщили в комитете городского хозяйства.В январе городские коммунальные службы уже устранили свыше 250 засоров в сетях канализации.На сегодня в эксплуатационной ответственности «Водоканала» находятся 484 км канализационных сетей и 672 км водопроводных сетей. Количество горожан, пользующихся услугами по водоотведению, составляет 218 тысяч человек.Количество аварий на сетях водоотведения в 2017 году составило 31, в 2018 г. - 34, в 2019 г. - 40. Количество засоров в 2017 г. - 1870, в 2018 г. - 1925, в 2019 - 1865. Статистические данные показывают, что засоры составляют 99% от общего количества отказов функционирования канализационной сети.Ежесуточно работает дежурная бригада по сетям канализации, в случае необходимости привлекаются дополнительные бригады и спецтехника.Канализационная сеть изначально создаётся как безнапорная, самотёчная. Поэтому на всех её горизонтальных участках предусмотрены небольшие (1-4%), но строго контролируемые уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков.- Однако небрежное, порой варварское отношение владельцев домов и квартир к канализационной сети приводит к засорам. К сожалению, некоторые жильцы сознательно используют канализацию как разновидность мусоропровода. В результате неправомерных действий в канализационный стояк попадают предметы личной гигиены, газеты, вещи. Всё это провоцирует засор стояка канализационного выпуска, а также приводит к затоплению фекалиями технического подвала дома, а то и квартир, расположенных па первом этаже. Система канализации — не самоочищающаяся система, это нужно помнить всегда, - отметили в комитете.Улан-удэнцам напомнили, что смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые приводят к локальным засорам, вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений.