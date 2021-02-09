 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

Улан-удэнцы смывают в унитаз пистолеты

Улан-удэнцы смывают в унитаз пистолеты
Общество,  Фото:КГХ
Люди используют канализацию как мусоропровод

В 99% случаев засоров улан-удэнской городской канализации виноваты сами жители. Они смывают в унитазы полотенца, подгузники, строительный мусор, кирпичи, песок, твёрдые бытовые отходы и даже пистолеты, сообщили в комитете городского хозяйства.

В январе городские коммунальные службы уже устранили свыше 250 засоров в сетях канализации.

На сегодня в эксплуатационной ответственности «Водоканала» находятся 484 км канализационных сетей и 672 км водопроводных сетей. Количество горожан, пользующихся услугами по водоотведению, составляет 218 тысяч человек.

Количество аварий на сетях водоотведения в 2017 году составило 31, в 2018 г. - 34, в 2019 г. - 40. Количество засоров в 2017 г. - 1870, в 2018 г. - 1925, в 2019 - 1865. Статистические данные показывают, что засоры составляют 99% от общего количества отказов функционирования канализационной сети.

Ежесуточно работает дежурная бригада по сетям канализации, в случае необходимости привлекаются дополнительные бригады и спецтехника.

Канализационная сеть изначально создаётся как безнапорная, самотёчная. Поэтому на всех её горизонтальных участках предусмотрены небольшие (1-4%), но строго контролируемые уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков.

- Однако небрежное, порой варварское отношение владельцев домов и квартир к канализационной сети приводит к засорам. К сожалению, некоторые жильцы сознательно используют канализацию как разновидность мусоропровода. В результате неправомерных действий в канализационный стояк попадают предметы личной гигиены, газеты, вещи. Всё это провоцирует засор стояка канализационного выпуска, а также приводит к затоплению фекалиями технического подвала дома, а то и квартир, расположенных па первом этаже. Система канализации — не самоочищающаяся система, это нужно помнить всегда, - отметили в комитете.

Улан-удэнцам напомнили, что смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые приводят к локальным засорам, вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений.

- Уважайте соседей, которые живут этажом ниже и у которых по общей вине всех жильцов в квартире могут появиться канализационные стоки. Уважайте труд специалистов канализационного хозяйства. Помните, что канализация — это не выгребная яма, а достижение цивилизации, - заключили в комитете.

КГХ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы смывают в унитаз пистолеты
Улан-удэнцы смывают в унитаз пистолеты
Общество, 09.02.2021
Люди используют канализацию как мусоропровод
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в кёрлинг
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в кёрлинг
Общество, 09.02.2021
В СИЗО отметили день зимних видов спорта
В Бурятии ушла из жизни опытный фельдшер
В Бурятии ушла из жизни опытный фельдшер
Общество, 09.02.2021
Людмилы Плюсниной не стало на 61-м году жизни
В Бурятии сняли несколько ковидных ограничений
В Бурятии сняли несколько ковидных ограничений
Общество, 09.02.2021
В указ внесены соответствующие изменения
В Бурятии Мухоршибирском районе проверили школьные автобусы
В Бурятии Мухоршибирском районе проверили школьные автобусы
Общество, 09.02.2021
Дорожные полицейские напомнили водителям ПДД
В Иркутской области приятели убили 3 человек
В Иркутской области приятели убили 3 человек
Общество, 09.02.2021
Один из них получил пожизненный срок
В Бурятии водителям напомнили о ремне безопасности
В Бурятии водителям напомнили о ремне безопасности
Общество, 09.02.2021
Профилактическое мероприятие прошло на севере республики
Забайкальцы в соцсетях делятся рецептами бурятских блюд
Забайкальцы в соцсетях делятся рецептами бурятских блюд
Общество, 09.02.2021
В регионе проходит флешмоб «Блюда Бурят»
В Бурятии засняли на видео соболя
В Бурятии засняли на видео соболя
Общество, 09.02.2021
Соболь близко подобрался к стоящей на дороге машине
«Заповедное Подлеморье» ждёт любителей байкальской зимней рыбалки
«Заповедное Подлеморье» ждёт любителей байкальской зимней рыбалки
Общество, 09.02.2021
Посетителей просят соблюдать установленные правила
Житель Свирска убил мать троих детей
Житель Свирска убил мать троих детей
Общество, 09.02.2021
Мужчина хотел расправиться с бывшей женой, но убил её подругу
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей
Общество, 09.02.2021
Также на протяжении недели им показывали фильмы про российских спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^