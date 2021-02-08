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После крушения Ан-24 в Бурятии образовалось «зловонное озеро»

После крушения Ан-24 в Бурятии образовалось «зловонное озеро»
Общество,  Фото:Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Фото 2019 года
Земли вблизи Байкала оказались загрязнены

Непринятие мер муниципалитетом по организации обращения с отходами привело к серьёзному загрязнению земель вблизи Байкала.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июня 2019 года в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии произошла авиакатастрофа. Воздушное судно Ан-24 врезалось в здание очистных сооружений. Всего на борту находились 43 пассажира и 4 члена экипажа. В авиакатастрофе погибли два пилота.

После случившегося очистные сооружения получили сильные повреждения и были законсервированы.

Суд обязал администрацию Северо-Байкальского района снести очистные сооружения.

- Несмотря на значимость проблемы, отсутствие объекта водоотведения в населённом пункте, муниципалитет самостоятельных мер по решению данного вопроса не принял. Вместо действий, направленных на строительство новых очистных сооружений, организован вывоз жидких бытовых отходов на несанкционированную свалку. Таким образом, за прошедший период из канализационных стоков в лесном массиве образовалось «зловонное озеро», вред от которого для окружающей среды и населения оценивается как катастрофический, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Решением суда от 28 сентября 2020 года по иску прокуратуры на администрацию посёлка Нижнеангарск возложены обязанности по освобождению загрязнённого земельного участка от мусора и стоков.

- Однако, судебный акт проигнорирован и отходы продолжали самовольно сливаться на почву. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что искалеченная территория расположена в центральной экологической зоне Байкала, - отметили в прокуратуре.

Так называемый пруд-накопитель в настоящее время занимает площадь уже 1 849 квадратных метров. По результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раз на глубине 0,05 м. и в 350 раз на глубине 0,2 м.

После очередных мер Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры администрация Северо-Байкальского района организовала вывоз жидких бытовых отходов из Нижнеангарска на очистные сооружения в город Северобайкальск.

Деньги на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа 175 рублей компенсируются перевозчику из бюджетных средств.

В суд направлен иск к администрации района об обязании принять меры к строительству новых очистных сооружений в посёлке.


прокуратура Байкал
 
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